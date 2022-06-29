AKP’li Ünal’a soru sormak isteyen gazeteciye engelleme

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın Kahramanmaraş ziyareti sırasında, Ünal’a soru sormak isteyen bir gazeteci engellendi.

Ahmet KAYA

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Olay, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın Kahramanmaraş Tevfik Kadıoğlu Bulvarı ve Kanlıdere Köprüsü proje inşaatlarını incelemesi sırasında yaşandı.

Bir esnaf, Mahir Ünal'a yol inşaatının işlerini olumsuz olarak etkilediğini belirterek, sorunun çözümü için ilgililere başvuruda bulunduğunu hatırlatıp, “Ben zırt pırt taşınabilecek bir esnaf değildim. Dedim ki, ‘Benim 1 milyona yakın ödemem var, iki ay sonra, bana bir çözüm bulun, yardımcı olun' dedim” diye yakındı.

Bu sırada orada bulunan Kanal Maraş ekibi de, esnaf ile Ünal arasındaki diyaloğu haberleştirmek için çekim yapmaya başladı.

O esnada ise ekip, olay yerinde bulunan ve polis olduğu ileri sürülen, sivil giyimli bir kişi tarafından engellenmeye çalışıldı.

BENİ NEDEN ENGELLİYORSUN?

Engellemeye karşı çıkan Kanal Maraş Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Karaaslan, Ünal ile görüntü çekimini engellemeye çalışan kişi arasında kayda giren görüntülerde, Mustafa Karaaslan'ın “El hareketi yapma” dediği, kendisini engellemek isteyenin ise “Bağırma, bağırmayacaksın” ifadeleri görüntülere yansıdı. Tartışma sırasında gazeteci Karaaslan ise “Bakan Bey'e bir şey soracağım, basını sen susturamazsın, niye bana müdahale ediyorsun, bana el hareketi yapma” dedi.

Tartışma sırasında Mustafa Karaaslan'ın “Bu rezalet. Basın olarak Sakarya Mahallesi esnafının sıkıntılarını röportaj yapmak için gelmişiz. Sayın Bakanı görüyoruz. Yanına yaklaştırmıyorlar” şeklindeki konuşmasının kayda girdiği görüldü.

NİYE BAĞIRIYORSUN?

Karaaslan, Ünal'a soru sormak üzere heyetin yanına tekrar yaklaştı. Ünal, Karaaslan'a “Niye orada bağırıyorsun” dedi.

Karaaslan, “Sayın Bakanım. Tesadüf, akşamki canlı yayına bir detay alalım dedik. Vatandaşlarla röportaj yapıyoruz. Mağduriyetleri var, onu dile getirdiler. Tesadüf sizi gördük. Vatandaşa da şunu soruyoruz. ‘90 günde yapılmasının sözü verildi, biter mi' diye. Sizi de görünce, aynı soruyu size sormak istiyoruz. Beni itekliyor” diye konuştu.

Ünal, “Burada ben bir Urfalı vatandaşı dinliyorum. Şimdi o kardeşimi dinlerken, belki o kardeşim bu konuşmanın kayıt alınmasını… Mağduriyetini ifade ettiği için kayıt altına alınmasını istemiyor. Benim vatandaşla yaptığım özel görüşmeye, kişisel verilerin korunması çerçevesinde bir gazeteci olarak saygı duymanı bekleriz. Sen burada eğer çekim yapacaksan, o özel konusunu anlatan vatandaşın buna müsaadesi var mı, yok mu o kişiden müsaade istemen gerekir” dedi.

ÖZEL GÖRÜŞÜYORUZ

Karaaslan, Ünal'a kendisinin engellenmesi sırasında neden müdahale edilmediğini sorunca da, aynı anda başka gazetecilerin de çekim yaptığı ve esnafın özel olmayan bir konuyu dile getirdiğini görmezden gelerek, “Mustafa Bey, o kişi ile özel konusunu görüşüyoruz. İzni olmadan çekme hakkın, gazeteci olarak yok” dedi. Bunun üzerine Karaaslan, “Hiçbir siyasetçi, yanınızda gezen biri de bizi itekleyemez” karşılığını verince, Mahir Ünal, “Ben istediğim gibi çekim yaparım, deme hakkına sen sahip misin? Vatandaşla özel bir konu görüşüyorum. Sen bana diyorsun ki ben canımın istediği gibi seni kameraya çekerim, diyorsun. Her birinin kamusal alanda da olsa özel bir konusu olabilir. Bu konuda izin almak gerekir, diyorum” diye konuştu.

O DEVLETİN POLİSİ

Tartışmanın devamında Gazeteci Karaaslan Mahir Ünal'a “Şu şahsın sayın Bakanım, kim olduğunu söyler misiniz” sorusu ile kendisini engellemeye çalışan kişinin kim olduğunu öğrenmek istedi. Ünal ise “O devletin memuru, o devletin polisi. O arkadaşımızın koruma görevi var. İzinsiz çekim yapmanıza müsaade etmemiş” dedi. Karaaslan ise Ünal'a “Sayın Bakanım, bundan sonra hiçbir şekilde, sizin hiçbir programınızı, herhangi bir söyleşinizi çekmiyoruz” dedikten sonra, yayın anonsunu “Soru sormak istedik. Polis olduğu söylenen kişi bize hareket yaparak, kalabalığın içinden çıkmayı söyledi. Buna müdahil olduk. Bunun tamamını yayınlayacağız” sözlerini kullandı.

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