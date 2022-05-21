AKP’li vatandaş CHP’li vekile dert yandı: Kurtarın bizi bunlardan

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, seçim çalışmaları kapsamında Maden ilçesindeki vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Birçok vatandaş pahalılıktan dert yanarken AKP’li olduğunu söyleyen bir vatandaş ise AKP’yi, CHP’li Erol’a şikayet ederek 'kurtarın bizi bunlardan' dedi. Erol ise, ‘Türkiye’nin güzel günlerine az kaldı’ diye cevap verdi.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, seçim bölgesi olan Elazığ'ın Maden ilçesinde esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Hayat pahalılığından şikayet eden vatandaşlar seçimleri dört gözle beklediklerini kaydettiler.

“İHALENİN ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE OLMASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

İlçede vatandaşlara konuşan ve Maden ihalesinde yapılan haksız rekabet sonucunda mahkeme kararıyla iptal edildiğini hatırlatan CHP'li Erol, şöyle konuştu:

*Ne yazık ki dediğimiz oldu tahminlerimiz bizi haklı çıkarttı. Rekabet sağlanmadı. Biz aslında daha fazla rekabet beklerken sadece 2 firma katıldı. Çünkü şartlar çok ağırdı.

*Bu şartlarda normal bir rekabetin olması mümkün değildi. O şartname 2 defa ertelendi ve en sonunda dün gerçekleşti ve inanılmaz bir kamu zararı oluşmuştu.

*Düşünün ki teminat mektubu miktarı 150 milyon dolar. Oradaki hesaplamalara göre yaklaşık 30 milyar dolar bir rezerv olduğu söyleniyor. Cumhuriyet tarihimizin en büyük maden rezerv alanı tespit edildi. Ancak bu kamu yararına kullanılmadı.

*Rekabet ortamı sağlanmadan, çoğunluk sağlanmadan, şeffaf yapılmadan 2 firmanın teklifiyle ihale sonuçlandı.

*Ve bu sonuç Elazığ'ı hiçbir şekilde mutlu etmedi. Ancak konuyu takip eden bir derneğin ihalenin iptali için yapmış olduğu başvuru sonrasında ihale iptal edildi.

*İhalenin iptal edilmesinden son derece memnun kaldık. Şimdi Maden ihalesini şeffaf bir şekilde yapılması için mücadele edeceğiz.

*Elazığ'ın Maden ilçemizin lehine olacak bir şekilde sonuç almak için süreci iyi değerlendirerek Maden ilçemizi tekrardan eski günlerine geri döndürmek için mücadele edeceğiz.

“AK PARTİLİYİM BİR DAHA OYUMU VERMEYECEĞİM”

CHP'li Erol, “Bizi bunlardan kurtarın eski bir Ak Partiliyim ama bir daha oyumu vermeyeceğim. Kurtarın bizi bunlardan' diyen vatandaşa, “Kurtaracağız Türkiye'nin güzel günlerine az kaldı hep birlikte başaracağız” diyerek cevap verdi.

“DÖRT GÖZLE SEÇİMİ BEKLİYORUZ”

Erol'un ziyaret ettiği bir kahvehanedeki vatandaşlardan biri ise hayat pahalılığından yakınarak, “ Neyin iyileştirmesini yapacaklar, 3 bin lirayı ne yapacaksın da iyileştireceksin? Yüzde yüz versen 6 bin lira ediyor 6 bin liraya gelsin yaşasınlar.3 bin 500 liraya nasıl Türkiye'de geçim olacak? Hayat pahalılığı bizi kasıp kavuruyor Bir talebe okutsan, İstanbul'a göndersen 500 lira. Çocuğum üniversiteyi bitirmiş, 25-26 yaşında. Kaç lira ona harçlık vereceksin ki idare edecek. Hepsini versen yine çocuğa yetmiyor. Dört gözle seçimi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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