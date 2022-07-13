AKP’li vekil hayat pahalılığını unuttu: Bütün kesimlerin geliri arttı

AKP Bingöl İl Başkanlığı tarafından merkeze bağlı Ilıcalar beldesinde gerçekleşen bayramlaşma programında konuşan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, kesimlerin enflasyondan arındırılmış şekilde gelirlerinin arttığını söyledi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP Bingöl İl Başkanlığı tarafından Ilıcalar beldesinde teşkilat ile bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, AKP Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, il başkanı Haşim Sağlar, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve partililer katıldı.

Programda konuşan AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, muhalefetin ekonomik sıkıntıları yeni sistemin sonuçlarıymış gibi gösterdiği algısını yarattığını ancak bunun doğru olmadığını ileri sürdü.

“MUHALEFET, SIKINTILARIN NEDENİNİ YENİ SİSTEMİN SONUÇLARIYMIŞ GİBİ GÖSTERİYOR”

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sıkıntıların olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

*Bugün sıkıntılar var mı elbette var. Dünya'da da var bizde var. Şimdi muhalefet ne yapıyor.

*İşin kolay yolunu bulmuş, dünyada ne sıkıntı varsa hepsi sanki bizim hükümetimizin yaptıklarının sonucuymuş gibi vatandaşa böyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar veya yeni sistemin sonuçlarıymış gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar bu doğru değil.

*Bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7'nin üstünde bir büyüme kaydettik. Bu bir göstergedir. Gerçek, reel ekonomide Türkiye'nin sorunu yok.

*Pandeminin bizi en yoğun vurduğu dönem 2020 yılının Nisan ayı. O tarihten bu güne geldiğimizde 5 milyondan fazla yeni istihdam oluşturmuş Türkiye. Şu anda Türkiye'de 30 milyondan fazla insan iş sahibi, çalışan konumda.

*AK Parti iktidara geldiğinde bu sayı 19 milyondu. Dünya ile mukayese edildiğinde istihdamını en hızlı toparlayan, en çok istihdam sağlayan ülkelerin başında Türkiye gelmektedir.

*Bu bir başarıdır, reel ekonomidir. Her şey enflasyon, borsa ve döviz kuru demek değildir. Tabii ki onlar da önemli ama birde işin gerçekleri var.

*Bu konulara tek taraflı değil, bütüncül bakmak gerekiyor. Büyümede ve istihdamda iyiyiz.

*İhracat 2020'de 170 milyar dolar bile değildi 2021'de 225 milyar doları bulduk. Bu yıl Türkiye'nin ihracatı 250 milyar doları geçecek.

“BÜTÜN KESİMLERİN GELİRLERİNDE ARTIŞ OLDU”

*Pandemi etkileri, döviz piyasasındaki istikrarsızlıklar, emtia fiyatlarındaki artış nedeniyle bizde yüksek bir enflasyon oluşturmuş durumda.

*Bu da satın alma gücünde olumsuz bir etki oluşturuyor. Bu soruna karşı ise 2 yönlü politikamız var.

*Bir taraftan büyümeyi, üretim ve istihdamı bozmadan enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz. Enflasyon bir anda düşebilecek bir şey değil, kademeli düşürmeye çalışıyoruz.

*Bu gerçekleşene kadar vatandaşımızı enflasyona ezdirmemeye çalışıyoruz. Sabit ve dar gelirli geniş kesimlerin ücretlerinde artışlar yapıyoruz.

*Bu sene asgari ücrete 2 defa artış yaparak yüzde 95'e yakın bir artış yaptık. Diğer taraftan memur ve emeklilere yine yüzde 85 civarında artış yaptık.

*Diğer taraftan sosyal desteklerimizi arttırdık. Geliri olmayana, engelli maaşından, 65 yaş aylığına bütün bu desteklemelerde ayarlamalar yaptık ve böylece vatandaşımızı bu enflasyondan, hayat pahalılığından en az etkilenmeleri için kararları uygulamaya geçirdik, şartlara göre desteklemeye de devam edeceğiz.

*AK Parti döneminde reel bazda geliri gerileyen bir tek kesim var o da yüksek maaş alan devlet görevlileridir.

*Onun dışında bütün kesimler, enflasyondan arındırılmış bir şekilde gelirlerinde artış olmuştur.

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