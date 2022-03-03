AKP’li vekilden AKP’li belediyeye sert eleştiri: Vicdanları yaralayan plan

Şanlıurfa’da AKP’li Büyükşehir Belediyesi’nin bir şahsa ait arsanın yeşil alan ve yoldan ilave yaparak petrol istasyonu yapılmasını sağlayacak büyüklüğe ulaştırılıp, ruhsat verilmesini sağlayacak düzenlemeye AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba “Vicdanları yaralayan plan” şeklinde tepki gösterdi.

Ahmet KAYA

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AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Aşit'e ait Şehitlik Mahallesi'ndeki bin 823 metrekare arsayı, 161 metrekare yeşil alan ve 22 metrekare de yoldan terk yapılmasını sağlayarak petrol istasyonu kurulması için gerekli olan 2 bin metrekarelik alana çıkardı.

Bu imar düzenlemesiyle petrol istasyonu kurulmasını sağlayacak meclis kararı, askıya çıkarıldı.

Ancak, petrol istasyonu yapılmak istenen yerin yerleşim alanına çok yakın olması ve büyüklük olarak gerekli şartları taşımaması üzerine, ‘Kişiye Özel İmar Düzenlemesi' olduğu uygulamaya önceki dönem AKP'den belediye meclis üyesi ve başkan vekilliği görevinde bulunan Bilal Tekaslan, Şanlıurfa Barosu ve Şehitlik Mahallesi Muhtarı Şükrü Kılıç'ın yanı sıra, 800 mahalle sakini itiraz dilekçesi verdi.

VİCDANLARI YARALAYAN PLAN

Daha öne de çeşitli çıkışlarıyla konuşulan AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Bilal Tekatlı'nın sosyal medya mesajına, “Bilal Bey konuyu yakından takip ediyor ve size hak veriyorum. Yasalara uydurulmuş olsa bile, vicdanları yaralayan bir plandır. Belediye başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'ün bu yanlışı düzelteceğine inanıyorum” yanıtını verdi. Tekaslan da AKP Milletvekili Fakıbaba'ya bu desteği için teşekkür etti.

BİR TEPKİ DE CHP'DEN

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin petrol istasyonu imar tadilatına bir tepki de CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'tan geldi.

Tepkisini, “Haliliye Şehitlik Mahallesi'ndeki imar değişikliği akla da zarar, insan hayatına da zarar” şeklinde dile getiren Aydınlık, “Akla zarar bu değişiklikte bahse konu parsellerden biri konut alanı, diğeri yeşil alan olarak planlı. İstasyon olarak yapılması planlanan bu alanın bir noktasından evlere olan mesafe sadece 4-5 metre. İstenmeyen bir durumda insanların zarar görmesi, hayatlarını kaybetmesi muhtemel. Uyarıyorum. Bu davadan vazgeçin” dedi.

ALGI MÜHENDİSLİĞİ YAPILIYOR

Kişiye özel imar tadilatı yapıldığı ileri sürülen petrol istasyonu konusunda sosyal medya hesapları ve yerel basın tarafından yapılan değerlendirmelerde ‘Sessiz kalmakla' suçlanan ve düzenlemeyle ilişkilendirilen isimlerden AKP İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, iddiaların İmar düzenlemesi üzerinden iftira ve algı mühendisliği olduğunu ileri sürerek şunları söyledi:

*Elbette ki Ak Parti olarak kamuoyu bizim önceliğimizdir. Bu sebeple kamuoyunun yaklaşım ve eleştirilerini dikkate alarak Büyükşehir Belediyemizden ve yetkili birimlerden dosyanın hassasiyetle tekrar gözden geçirilmesini istedik.

*Bu iş ve işlemlerle ilgili karar ve yetki mercii olan Büyükşehir Belediyemiz, askıdaki İmar değişikliği düzenlemesine yapılmış olan itirazları kamuoyu hassasiyetini de göz önünde bulundurarak Büyükşehir Belediye Meclisimizde tekrar değerlendirecektir.

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