AKP’li vekilden partisine eleştiri: Hizmetlerimizi anlatamadık

STK Platformu'nun düzenlediği bir toplantıya katılan AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, yapmış oldukları hizmetleri anlatamadıklarını belirterek partisini eleştirdi. Demirbağ, "AK Parti Elazığ’a ve Türkiye'ye neler yapmadı ki? Ama bizler bunu yeterince anlatamadık bunu kabul ediyoruz" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, STK toplantısına katıldı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AKP’li Demirbağ, yapılan hizmetlerin partisinin yapmış olduğu hizmetlerin vatandaşlara yeterince anlatılmasına ilişkin partili arkadaşlarını eleştirdi.

“HİZMETLERİMİZİ ANLATAMADIK”

AKP’nin Türkiye ve Elazığ’a birçok hizmet yaptığını belirten AKP’li vekil Zülfü Demirbağ, “Ama bizler bunu yeterince anlatamadık bunu kabul ediyoruz. Çünkü İstanbul'da bakıyoruz bir çeşme açılıyor veya mezarlıkları sulamak için İmamoğlu bir plastik ibrik alıyor mezarlığı sulamak için ondan sonra büyük bir icraat diye sosyal medyada sunuluyor. Arkasından çeşme açılıyor Kılıçdaroğlu davet ediliyor geleceğin idaresine talep olan bir zat gidiyor çeşme açılışına.

Bunların icraatten anladığı bu zaten. Yok çünkü zihniyetlerinin yapabileceği en büyük icraatler bunlar. Bunu kapatabilmek için de Millet Bahçelerine karşı çıkıyorlar. Bugün Millet Kütüphanesi Cumhurbaşkanlığı'nda yapıldı. ben gittim Kovancılarlı gençlerimizi götürdüm gezdik. Ben ilk defa gittim hayran kaldım. Üniversiteli gençler oraya gidiyorlar derslerine çalışıyorlar çaylarını içiyorlar yemek vakti çorba ikram ediliyor. Dünyada eşi yok” diye konuştu.

“BİZLER YAPTIKLARIMIZI ANLATABİLSEYDİK BUNLAR KONUŞAMAZDI”

Demirbağ, “Millet bahçesi de bütün dünyanın dikkatini çekecek bir güzellik olacak. Bütün Türkiye orayı görecek ve diyecek ki bu mangalda kül bırakmayan muhalefetin yaptığına mezarlık sulama işine bak birde millet parkına bak. Bunu mukayese etme imkanı vermemek için karşı çıkıyorlar. Biz layıkıyla bu işi yapamadık bugüne kadar çok zayıf kaldık. Eğer bizler yaptıklarımızı anlatabilseydik bunlar konuşamazdı. AK Parti Elazığ'a ve Türkiye'ye neler yapmadı ki? Ama bizler bunu yeterince anlatamadık bunu kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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