AKP’li vekilden ‘üstün kavim’ paylaşımı

AKP Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, TBMM ofisinde kendisini ziyaret eden Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrâhim Aydın için 'Kavm-i necipten' (üstün kavim) diye bahsetmesi dikkat çekti.

Halil ATAŞ

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AKP Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrâhim Aydın için ‘Kavm-i necip’ (üstün kavim) ifadesini kullandı.

‘ÜSTÜN IRK’ VURGUSU YAPTI

AKP Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, TBMM ofisinde kendisini ziyaret eden Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrâhim Aydın ile fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaştı.

Çelik, paylaşımın altına da “Kavm-i necipten, Armutalan eşrafından Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Sn. Prof. Dr. İbrahim Aydın hocamıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, üniversitemiz ve gençlerimiz için yapacakları hayırlı çalışmalarında kendilerine başarılar ve kolaylıklar diliyorum…” notunu düştü.

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