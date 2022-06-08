AKP’li vekile stadyumda ıslıklı protesto

AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın Adıyaman FK - Çorum FK maçını izlemek için gittiği Adıyaman Stadyumu’nda 'yuh' çekilerek ve ıslıklanarak protesto edildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Ahmet KAYA

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1 Mayıs 2022'de Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve 2-2 sona eren Adıyaman FK- Çorum FK müsabakasının ilk yarısını şeref tribününde izleyen AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, devre arasında ise sahaya inerek seyircileri selamlamak istedi.

YUHALANARAK, ISLIKLANDI

Sosyal medyaya düşen ve büyük ilgi gören görüntülerde, seyircilerin büyük kısmı yuh çekerek ve ıslık çalarak AKP’li Aydın’ı protesto ettiği görüldü. Protestolardan sonra Aydın, maçın ikinci yarısını izlemeden stadyumdan ayrıldı.

Karşılaşmayı CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile birlikte şeref tribününden izlediğini söyleyen CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Biznet olayla ilgili SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

“Biz Milletvekilimiz Abdurrahman Bey ile birlikte maç öncesinde şeref tribününe geçtik. Taraftarlarımızı selamlayan milletvekilimiz büyük alkış aldı.

Devre arasında ise Ahmet Aydın Bey'i sahada gördük ve protesto ediliyordu. İkinci yarıda da kendisini şeref tribününde göremedik. Stadyumdan ayrılmış” dedi.