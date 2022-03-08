AKP’li vekilin danışmanı için özel restorasyon iddiası

Giresun'da yaklaşık 200 yıl önce Marsilya'dan getirilen malzemelerle ile yapılan evlerin restorasyon çalışmaları devam ederken, İYİ Parti İl Başkanı Abdülkadir Eroğlu bölge dışında olan bir binanın da bu kapsamda yenilendiğini ileri sürdü.

İsmail AKDUMAN

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Yaklaşık iki asır önce Fransa’ya fındık götüren gemilerin geri dönüşte getirdiği malzemelerle inşa edilen, Rumlar ile Türklerin yıllarca yaşadığı Zeytinlik Mahallesi Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce 17.05.1991 tarih ve 1029 sayılı karar ile tescillendi.

En önemli özelliği, hiçbiri diğerinin ışığına, manzarasına hava sirkülasyonuna etki etmeyecek şekilde konumlandırılmış evlerin 80 tanesi tescillenirken, 2018 yılında da “Zeytinlik Semti Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi” adı altında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının finansmanlığında Giresun İl Özel İdaresinin sahipliğini yaptığı proje ile restore edilmeye başlandı. İlk etapta 33 ev ve sokak ilk yapıldıkları günkü hallerine dönüştürüldü.

İKİNCİ ETAPTA RESTORE EDİLECEK 9 EVDEN BİRİ VEKİL DAMADININ

Restorasyon çalışmalarının ikinci kısmı ise geçen yıl Eylül ayında yapılan ihalenin ardından aynı semtte bulunan tarihi Giresun Müzesi etrafındaki bulunan 9 ile devam ederken, evlerden birinin AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk’ün danışmadı ve aynı zamanda 22. Dönem AKP Milletvekili Hasan Aydın’ın damadı Emrullah Hızarcıoğlu’na ait olduğu ortaya çıktı.

Üstelik Hızarcıoğlu’nun evinin proje kapsamındaki bölgede olmadığı ileri sürüldü. İYİ Parti Giresun İl Başkanı Abdülkadir Eroğlu, İl Özel İdaresinin bu ikinci etap çalışmaları için İller Bankası’ndan hibe aldığını belirterek, “Bu ödenekle 9 adet evin dış kaplama, restorasyon ve onarımının yapılması kararlaştırılmış.

Giresun’da yaklaşık 200 yıl önce Marsilya’dan getirilen malzemelerle ile yapılan evlerin restorasyon çalışmaları devam ederken, İYİ Parti İl Başkanı Abdülkadir Eroğlu bölge dışında olan bir binanın da bu kapsamda yenilendiğini ileri sürdü.

Peki bu evler kimin? Bir tanesi, Milletvekili Cemal Öztürk'ün danışmanı ve eski AKP Milletvekili Hasan Aydın’ın damadı Emrullah Hızarcıoğlu'nun Çınarlar Mahallesi 117 ada 1 parselde bulunan binasıdır. Bu evi de sonradan almıştır. Müze çevresinde bulunmamasına rağmen onlarca binanın arasından danışmanın binası seçiliyor. Özel idare ya da valilik bu diğer onarılacak 8 evin de kimin olduğunu açıklamak zorundadır. Bu damatlar ülkeye olduğu kadar Giresun’a da zarar vermektedir” diye konuştu.

CHP SÖZLÜ SORU ÖNERGESİ VERDİ

İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Zeytinlik Projesi ile ilgili sözlü soru önergesi verdi. Projenin genel anlamda iyi olduğunu belirten Yılmaz, “Giresun İl Özel İdaresine İller Bankası Kaynaklı hibe ödeneği ayrılmış ve bu ödenekle 9 adet evin dış kaplama, restorasyon ve onarımının yapılması kararlaştırılmış.

Bununla ilgili de geçen yıl Ekim ayında ihaleye çıkılmış ve kazanan firmaya iş teslim edilmiştir. Şimdilerde bu proje ile ilgili çok konuşulan bazı konuları, İl Özel İdaremizin şeffaflığı ve hesap verebilirliği adına sözlü soru önergesi ile sorarak, cevaplarını idareden istiyorum. Bir Milletvekili danışmanının, yakın tarihte satın aldığı bir evin, bu projeye dahil olduğu doğru mudur? Bu söz konusu 9 Ev kimlerin ve onarılması için kim? Nasıl belirlemiştir bu evleri? Belirlenen evlerin kriteri nedir? Siyasi bir kayırma var mıdır?” ifadelerini kullandı.

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