AKP’li vekillerden müftüye torpil ricası

AKP'nin Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in, Van İl Müftülüğüne mülakata girecek 'yakınları' için yazılı talimat gönderdiği ortaya çıktı.

Orhan BOZKURT

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AKP milletvekilleri Van Müftüsü’ne yazı göndererek yakınları için torpil ricasında bulundu. AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi Van İl Müftülüsü Ömer Keskin’e, TBMM amblemi ve imzası bulunan 5 Ocak 2022 tarihli yazısında “Aşağıda bilgileri bulunan 4/B İmam Hatiplik mülakatına girecek ilgililerin değerlendirilmesi hususunu rica ederim” ifadesi yer aldı.

“HEMŞERİLERİME MÜLATLARDA YARDIMLARINIZ BEKLERİM”

AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise 10 Ocak 2022 tarihli Van Müftüsü Ömer Keskin’e hitaben “Sayın Hocam” diye başladığı talimat yazısında “Aşağıda ismi yazılan hemşerilerimin kurumunuzda girecekleri mülakatlarda yardımlarınızı beklerim” dediği görülüyor.

AKP milletvekilinin torpil Müftülükten, imam alımı için torpil talep ettikleri yazıları sosyal medyada gündem oldu.

İddialarla ilgili Van Müftülüğü her hangi bir açıklama yapmazken, SÖZCÜ’nün aradığı Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi telefonlara cevap vermedi.

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