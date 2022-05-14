AKP’li yönetici, AKP’li belediyenin ihalelerinin abonesi oldu

AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı’nın eski yöneticisi Vahdet Erdoğan’ın sahibi olduğu ve AKP’li belediyelerin organizasyon ihalelerinin adeta abonesi haline gelen şirket bir ihale daha aldı. AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin 3.5 milyonluk organizasyon ihalesi, tek teklifin sahibi Vahdet Erdoğan’ın şirketine gitti.

Özlem GÜVEMLİ

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Üsküdar Belediyesi ilçede gerçekleştireceği atölye, seminer, söyleşi gibi eğitim ve spor organizasyonları için 7 Mart 2022 tarihinde ihaleye çıktı.

İhaleye tek teklif sunuldu. 3 milyon 531 bin 783 TL'lik teklifin sahibi Greenart Reklam Matbaa İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketi ihaleyi kazandı.

Şirket ile belediye arasında 24 Mart 2022'de 9 aylık sözleşme imzalandı.

AKP'DE YÖNETİCİLİK YAPTI

5 milyon 500 bin TL sermayeye sahip olan şirketin sahibi AKP'li Vahdet Erdoğan. Erdoğan, 2002-2009 yılları arasında AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2011 yılları arasında AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı Tanıtım ve Medya Birim Başkanlığı, 2011-2012 yılları arasında AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı Sosyal İşler Birim Başkanlığı, 2012-2013 yılları arasında AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı, 2013-2014 yılları arasında da AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı yaptı.

Kızılay İstanbul Şubesi yönetiminde de olan eski AKP'li yönetici Vahdet Erdoğan'ın şirketi, AKP'li Çekmeköy Belediyesi'nden aldığı milyonlarca liralık organizasyon ihaleleri ile gündeme gelmişti.

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