AKP’li yönetici tek başına girdiği ihaleyi kazandı

Denizli’de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün araç kiralama ihalesi, açık usulle yapılmayarak AKP il yönetim kurulu üyesine verildi. İhaleye girerek teklif veren tek şirket de aynı şirketti.

Fırat FISTIK

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Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, iki aylık 23 adet şoförlü araç kiralanması için 15 Nisan'da ihale yaptı. İhalede dikkat çekici nokta ise ihalenin 21/B pazarlık usulüyle gerçekleşmesi. Bu usulle gerçekleşen ihaleler, ‘adrese teslim' ihaleler olarak biliniyor ve şirketler çağrılarak ihale yapılıyor.

15 Nisan'daki araç kiralanma ihalesi bu yöntemle gerçekleşirken sadece tek bir şirket teklif verdi ve o şirketle 28 Nisan’da sözleşme imzalandı. 788 bin 40 TL'lik ihalede başka bir şirket çağrılmaz ve teklif vermezken ihaleyi kazanan şirket Çoban-Tur şirketi oldu.

Çoban-Tur şirketinin kurucusu Bayram Ali Çoban ise Denizli'de AKP yönetim kurulu üyesi. İhalenin toplam süresi ise sadece 2 ay.

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