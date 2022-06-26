AKP’li Zeybekci’den bakanlığa eleştiri

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Denizli’de eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından yaptırılan caminin temel atma törenine katıldı. Zeybekci, “Okul yaptıracaktık bakanlığa proje beğendiremedik” dedi. Erbaş, İstiklal Marşı’ndaki dört dizeyi hatırlattı; “O mısraların sonunda, ‘amin’ dememizi gerektiren dua makamındaki bir dörtlüktür bu dörtlük” diye konuştu.

Selami AYDIN

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Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından yaptırılan ve kendi adını taşıyan caminin temel atma töreni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımı ile gerçekleşti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın geçtiğimiz yıl Mayıs ayında kısmen hizmete açtığı Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi binasının yanında yer alan cami gelecek yıl Ramazan ayına yetiştirilmeye çalışılacak.

Zeybekci, Erbaş'a maddi destek istemediklerini sadece manevi olarak destek olmalarını ve dua etmelerini istedi. Zeybekci caminin açılışını Kadir Gecesi yapmak istediklerini belirtti.

“OKUL YAPACAKTIM, BAKANLIĞA PROJE BEĞENDİREMEDİM”



İhtisas merkezinin 4 yıl önceki temel atma töreni sırasında cami sözü veren Zeybekci törende yaptığı konuşmada şunları söyledi;

*Bazı dostlarımız dediler ki; her tarafta cami çok, okul yaptır. İleride onu da yaptırırız inşallah. Önceden bir denemiştik ama… Dönemin Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz şahittir. Bakanlığa bazı şeyleri beğendiremedik.

*Tütün tarlasındaki bir amelenin çocuğu olarak… Tabii 7 yaşında anamla birlikte yevmiyeye gittim o zaman. Onların, rahmetli babamız sözüyle, ‘Şu gömleğimi satacağım da okutacağım' dediği çocuğuz biz… Onların sayesinde buraya geldik ve bu hayırlara vesile olmaya çalıştık.

*Burada cami gerekli. Cami ile akademi o kadar iç içe gelmeli de cemaatle dolmasını sağlayacak ruh burada oluşmalı. Burası ile ilgili mimari de Semerkant, Horasan, Taşkent kültürünün izlerini taşısın istedik. Buradan yetişenler Hoca Ahmet Yesevi'nin talebeleri gibi bu coğrafyayı da ışığıyla aydınlatsın.

“ERBAŞ: İMTİHANI KAZANANLAR ATANACAK”



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş törendeki konuşmasında Diyanet Akademisi'nin kurulması ile ihtisas ve eğitim merkezlerinin öneminin arttığına değinerek; “Şimdiye kadar eğitim merkezlerimizde hizmet içi eğitimler yapıyorduk. Hocalarımızın eksiklerini tamamlamaya yönelik çalışıyorduk. Şimdi göreve başlamadan önce imam adaylarını, müezzin adaylarını, Kuran kursu öğreticisi adaylarını alıp burada yetiştireceğiz. İmtihan yapıp, o imtihanı kazananları atayacağız. İhtisas merkezleri öyle bir kazanım sağladı. Gelecekte ülkemize katkısı çok büyük olacak” ifadelerini kullandı.

“HER YIL 600 YENİ CAMİ YAPILIYOR”



Her yıl yeni camilerin kazandırıldığını belirten Erbaş, “Türkiye'de 150 bin hocamızla 90 bin camimizde, 40 bine yakın Kuran kursumuzda doğru dini bilgiyi öğretmeye çalışıyoruz. Kuran'a ve sünnete dayalı bilgilerle insanlarımız donatmaya çalışıyoruz. 100'ün üzerinde ülkede 2 bin 500 kadar hocamızla da sınırlarımızın ötesinde insanlara hizmet götürüyoruz. Camilerimiz şehirlerimizin süsü. Ülkemizde her yıl 600 kadar yeni camimiz yapılıyor. Bu milletimiz için büyük bir kazanımdır” diye konuştu.

“O DÖRTLÜKTEN SONRA AMİN DEMELİYİZ”



Yurt dışında cami görmelerinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Erbaş, şunları söyledi;

*Camilerimiz bizim şiarımızdır. Bir beldenin Müslüman oluşunun en büyük şiarı camileridir, minareleridir. Bakanlara gittiğimiz zaman gözlerimiz cami, minare arıyor. Böyle peş peşe minareleri gördüğümüz zaman burası Müslüman köyü diyoruz.

*O açıdan Mehmet Akif Ersoy dua makamındaki o dörtlüğü boşuna koymadı İstiklal Marşı'na… ‘Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: / Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! / Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli / Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli'… Duadır bu… O mısraların sonunda, o dörtlüğün sonunda ‘amin' dememizi gerektiren dua makamındaki bir dörtlüktür bu dörtlük.

“HİÇBİR ÜNİVERSİTE CAMİSİZ KALMASIN”



Üniversitelerden cami konusunda talep geldiğini ifade eden Erbaş, şu ifadeleri kullandı;

*Bilgiye hikmete önem verdiğimiz asırlarda hep yücelmişiz. İlimden uzak kaldığımız asırlarda da gerilemişiz. İnşallah şimdi ilerleme devrindeyiz. Gelişme devrindeyiz. İşte üniversitelerimiz… Üniversitelerimizdeki camilerimiz… Allah rektörlerimizden razı olsun.

*Şimdi rektörlerimiz geliyorlar, telefonla arıyorlar; camimize destek olun diyorlar. Ben çok mutlu oluyorum, çok memnun oluyorum. Bir zamanlar köstek olunan zamanları da yaşadık.

*Onun için Allah razı olsun diyorum. Yeter ki; siz isteyin, biz size destek oluruz. Hiçbir üniversitemiz camisiz kalmasın. Üç hafta önce Munzur Üniversitesinde açılışımızı yaptık. Bütün üniversitelerimizde camileri eksik olanlar tamamlıyor, temelini atıyor.

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