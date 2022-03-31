AKP’nin kalesinde esnaf böyle dert yandı: Hani bizi kimseye ezdirmeyeceklerdi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, AKP’nin kalesi olarak bilinen Konya’da esnafı ziyareti gerçekleştirdi. Zamlardan dolayı müşteriye fiyat vermeye utandıklarını belirten esnaf, işlerinin düşüklüğünden dert yandı. İktidar partisinden kimsenin kendilerini ziyaret etmediğini ifade eden esnaf, “Devlet nerede! Hani kimseyi ezdirmeyeceklerdi?” siteminde bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, AKP'nin en çok oy aldığı kentlerin başında gelen Konya'da esnafı ziyaret ederek, sıkıntılarını dinledi.

“ÖNÜMÜZÜ GÖREMİYORUZ”

Kırtasiyeciliğin yanında çiftçilikle de uğraşan bir esnaf artan gübre fiyatlarından dert yanarak, “Şu an önümüzü göremiyoruz. 2 ton gübreyi 26 nin 800 liraya aldım. Geçen sen 2 ton gübre 12-13 bin liraydı. 3 senedir buradayım daha iktidardan bir kişiyi görmedim burada” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞA FİYAT VERMEYE UTANIYORUZ”

“Hem alıcı hem de satıcı olarak zor durumdayız” diyen bir başka esnaf ise, sitemini şu sözlerle dile getirdi:

“Müşteriye fiyat verirken çok çekiniyoruz. Yüzde yüz zammı bulan ürünler var. Vatandaş 4-5 parça ürün alıyor 400-500 liraya. Gerçekten fiyat vermeye utanıyoruz. Şu çorabı, 1-1,5 liraya satıyorduk şu an 5 lira. İktidardan birileri gelse yüzlerine söyleyeceğim ama gelen giden kimse yok. Birisi gelip bizim buradaki sıkıntımızı dinlemiyor.

Buradan kazandığımı geri buraya harcıyorum. Kiramı, doğalgazımı, elektriğimi, vergimi, BAĞ-KUR'umu ödedim. Gitti gitti, tüm kazancım eridi gitti. Devlet nerede! Hani kimseyi ezdirmeyeceklerdi?”

“İKTİDARDAKİLER SEÇİM YAKLAŞTIĞI ZAMAN GELİRLER”

Telefoncu dükkanında çalışan bir kadın personel satışların çok düştüğünü ifade ederken, başka bir esnaf ise,

“Vatandaşa bir fiyat söylediğimizde arkasını dönüp gidiyor. Vatandaşla diyaloğa bile giremiyoruz. Bu dönemde iktidar partisinden gelen olmuyor, bir tek siz geliyorsunuz. İktidardakiler seçim yaklaştığı zaman gelirler” şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir AKP'nin kalesinde vatandaş dert yandı: Ramazan geldi, ne yapacağız?

İlginizi Çekebilir AKP'nin iki numarasından ekonomik kriz itirafı