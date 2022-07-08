AKP’nin kalesinde kuyruklar uzadıkça uzadı

Geçmiş seçimlerde aldığı oy oranı nedeni ile AKP’nin kalesi diye nitelenen Kayseri’de yüzlerce vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren kent ekmek büfesinde satılan ucuz ekmekten alabilmek için saatlerce bekledi.

Müslüm EVCİ

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Yaşanan derin ekonomik krizin ardından alım gücü düşen vatandaş ay sonunu getirebilmek için kara kara düşünüyor. Artık kuruş hesabı yapmaya başlayan vatandaş, ucuz ürün arayışına girdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesi ve Melikgazi ilçesine bağlı İldem Mahallesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait kent ekmek büfelerinden ucuz ekmek almayan isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren ucuz kuyruklar oluşturdu.

Kent ekmek büfelerinde 2 liraya satılan ekmekten almak isteyen vatandaşların oluşturduğu kuyruklar dakikalar geçtikçe uzadıkça uzadı…

“DÜNYA GÖRSÜN BUNU”

İldem Mahallesindeki kent ekmek büfesinin önünde uzayan kuyrukta 2 saatten beri beklediğini söyleyen bir vatandaş, “Çek bunu çek, dünya görsün bunu! 2 saattir ucuz ekmek için bekliyorum” sözleriyle duruma isyan etti.

“AREFE SABAHI HALKIN DURUMU BU”

İldem mahallesindeki vatandaşların oluşturduğu ucuz ekmek kuyruğunu ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup başkanvekili Kazım Yücel de, “Kayseri, İldem bölgesinde arefe sabahı halkın durumu bu… Halkı bir kilometre ekmek kuyruğuna mahkum eden bu zihniyetinde arefesini tebrik ediyorum” notunu düştü.

“YAZIK BU MİLLETE”

Erkilet Mahallesindeki ucuz ekmek kuyruğuna ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ise şu ifadelere yer verdi:

*Yazık bu millete. Sabahın erken saatlerinde arefe günü bayram coşkusu, sevinci, heyecanı yaşamak isteyen vatandaşa bu yokluğu, bu yoksulluğu, bu kuyrukları, bu zulmü reva gören adaletsiz düzenin artık gideri yok.

*Bize katılın. Birileri liderine şirin görünmek için yeni hedeflerine sınır tanımadan, şarkıcılar eşliğinde yelken açarken, memlekette yoksulluğun fotoğrafları, acı gerçekler dört bir yandan akın akın ortaya çıkıyor. ‘3Y ile mücadele edeceğiz' diyerek halktan yıllardır oy alanlar, koltuk, rant için 3Y ticaretini fütursuzca ortaya koymaya devam ediyor.

*Yeter artık. Varsa cesaretiniz, hodri meydan. Seçim, hemen seçim. Yazık bu millete. Siz lüks içinde saraylarınızda, ballı maaşlarınızla yaşarken bu millet bu zulmü hak etmiyor.

*Umutsuzluk yok. Bu yalan ve talan düzenin hesabı sorulacak, halkımız hak ettiğini alacak. Geliyor gelmekte olan.

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