AKP’nin yeni grup başkanvekili belli oldu

Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik sözleri parti içinde tartışmalara neden olan olan ve AKP Grup Başkanvekiliği görevinden alınan Cahit Özkan'ın yerine AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi.

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Armağan Çağlayan’a verdiği röportajda “BAE teslim oldu” diyerek partisi içinde büyük krize neden olan Cahit Özkan grup başkanvekilliği görevinden alınmıştı.

Özkan’ın görevinden alındığı Grup Başkanı İsmet Yılmaz tarafından tebliğ edilmiş, ayrıca Özkan’dan boşalan koltuğa da Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un geldiğini yine telefonla bildirilmişti.

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cahit Özkan görevinden affını istediğini dile getirerek “Aslolan makam ve mevki değil, görev ve sorumluluklardır” ifadelerini kullanmıştı.

Bugün ise resmi olarak AKP Grup Başkanvekiliği görevinden alınan Cahit Özkan’ın yerine AKP Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç getirildi.

CAHİT ÖZKAN NE DEDİ?

YouTube’da Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan AKP’li Cahit Özkan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hakkında açıklamalar yapmıştı. Özkan’ın açıklamasına AKP Sözcüsü Ömer Çelik “Grup Başkanvekilimiz Sn. Cahit Özkan'ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır.” diyerek tepki göstermişti.

Cahit Özkan, şunları söylemişti:

* “15 Temmuz’un mademki finansörü, mademki Türkiye’ye kast eden FETÖ terör örgütü ve Türkiye düşmanlarının finansörü, Birleşik Arap Emirlikleri. Esas sormamız gereken soru şu: Biz buna inanıyoruz, siz inanıyor musunuz? Biz de inanıyoruz. O zaman siz niye Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber ilişki kurmamızı istediniz?

* Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bize ‘Niye Birleşik Arap Emirlikleri'ni dışlıyorsunuz?’ dedi. Sanki Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın tek uluslararası süjesi ve onlarla ilişki kurmadık diye Türkiye uluslararası toplumda yalnızlaştığı ifadelerini kullandılar. Yahu benim çıkarım neyi gerektiriyorsa…

* Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti.”

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