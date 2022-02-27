AKP’ye bir istifa şoku daha…

AKP’nin en çok oy aldığı illerin başında gelen Konya’da çoğunluğunun AKP’li olduğu 290 kişi Yeniden Refah Partisi’ne katıldı. YRP Konya İl Başkanlığı Şubat ayı İl Divan Toplantısında gerçekleşen katılım programında yeni üyelere rozetlerini Genel Başkan Fatih Erbakan taktı.

Müslüm EVCİ

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Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanlığı Şubat ayı İl Divan Toplantısı Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda çoğunluğunun AKP'li olduğu 290 kişi Yeniden Refah Partisi'ne katıldı.

“YRP 300 BİN ÜYE SAYISINA ULAŞTI”

Partiye üye olan kişilere rozetlerini taktıktan sonra açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, medya ambargosu ve bütün yok saymalara rağmen partisine kırk bin kişilik katılım gerçekleştiğini söyledi.

Mecliste grubu bulunan ve trilyonlarca lira parası olan partilerin ancak 400 bin üye sayısına ulaştığının altını çizen Erbakan, Yeniden Refah partisinin 300 bin üye sayısıyla onlara yaklaştığını dile getirdi.

“ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI”

Konuşmasında Türkiye ekonomisinin içerisinde bulunduğu duruma da değinen Erbakan, maaş zamlarının şimdiden eridiğine dikkat çekerek, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını ifade etti. Düğünlerde çeyrek altın bile takmanın artık imkânsız olduğu bir sürece girildiğini kaydeden Erbakan, boş baklava, boş dürümden sonra 1/16 altın dönemine az kaldığını söyledi.

“19 SENEDE 513 MİLYAR DOLAR FAİZE GİTTİ”

2500 lira maaş alan emeklilerin pazar yerlerinden çürük sebze meyve alabildiğini, birçok esnafın aydınlatma lambalarını ancak müşteri geldiğinde kullandığını söyleyen Erbakan, işsizliği önleyecek adımlar atması konusunda iktidara seslendi.

Haksız vergilerin kaldırılması ve vatandaşları zor durumda bırakan zamların geri çekilmesi gerektiğini kaydeden Erbakan, bunların gerçekleşmesi için gereken kaynağın faize, imtiyazlı holdinglere gittiğini ileri sürdü. Faiz, imtiyazlı holdingler ve israfın ülkeyi yaşanmaz kılan üç canavar olduğunu ifade eden YRP Genel Başkanı Erbakan, son 19 senede 513 milyar doların faize gittiğini, imtiyazlı holdinglerin vergilerinin bir kalemde silindiğini köprü, tren garı ve şehir hastanelerin maliyetinin çok çok üstünde yaptırıldığını söyledi.

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