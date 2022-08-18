Akp’yi ters ev merakı sardı!

Hayat pahalılığı yüzünden vatandaş ev alamaz, kira ödeyemez hale geldi. AKP’li belediyeleri ise “Ters Ev” projeleri üretmeye başladı. AKP’li Ordu, Adana Yüreğir ve Sakarya’dan sonra, Samsun Canik Belediyesi de, “Ters Ev” yapmak için ihale açtı.

Deniz AYHAN

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Standart boyut

Belediye projenin, “Tavana yerleştirilmiş koltuk, sehpa, lavabo ve diğer eşyalarla misafirleri şaşkına çevirmek ve bölgenin turistik cazibesini arttırmak için” yapıldığını duyurdu.

İHALEYE 2 FİRMA KATILDI

AKP'li Samsun Canik Belediyesi 23 Haziran 2022'de ters ev yapmak için ihale düzenledi. İhalaye 2 firma katılırken, Tersev Mühendislik İnşaat Şirketi ile 27 Temmuz 2022'de 2 milyon 20 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Evin ekim ayında açılmasının planlandığı bildirilirken, ters evde tavana yerleştirilmiş koltuk, sehpa, lavabo ve diğer eşyalar yer alacak.



Canik Belediyesi'nin Ters Ev'i Hasköy Mahallesi Meşe Tesislerinin girişinde 75m2 alana toplam 175 m2 olarak inşa edilecek. İki katlı olacak Ters Ev çelik konstürüksiyondan yapılacak. Evin üzeri deseyir terası olarak kullanılacak. Sakarya Belediyesi'nin ters ev projesi millet bahçesi içerisinde yer almıştı.