Akşener: Allah bunların bütün hortumlarını kesmeyi bana nasip etsin

Burdur'da vatandaşlara seslenen İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Senin çocuğun 4 senelik üniversiteleri bitirip iş bulamadan evinde oturursa, umudu kalmamışsa; 5, 10, 15 maaş alan danışmanlar varsa; bu ülkede harami bir düzen vardır. Allah bunların bütün hortumlarını kesmeyi bana nasip etsin" dedi.

İsmail AKIN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Burdur’a gitti. Akşener’in ilk durağı Yeşilova ilçesi oldu. Burada esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Akşener, daha sonra kendisini takip eden vatandaşlara seslendi.

“Şu anda burada bulunmanız benim için çok önemli. Aynı zamanda bir vebal. Önce hakkınızı helal edin” diyerek sözlerine başlayan Akşener, “Cenab-ı Hak beni sizlere karşı mahcup etmesin, beni size yalan söyleyenlerden eylemesin, beni sizin hakkınızı alıp yandaşlara verenlerden eylemesin. Senin çocuğun 92 puanla atanamadan evde umutsuzca yatarken; yandaşların, ayısı olanın, dayısı olanın 58 puanla atandığı bir ülkeyi, sizin karşınızda savunmayı nasip etmesin” ifadelerini kullandı.

DERTLERİ KAMUOYUYLA PAYLAŞIYORUM

2.5 yıldır il il, ilçe ilçe esnaf gezdiğini hatırlatan Akşener, “Esnafların dükkanlarının içinde bugüne kadar herhangi bir siyasi partiyi yermedim, kendi partimi övmedim. Propaganda yapmadım. Sadece o dükkanların içindeki insanların dertlerini dinledim. O dertleri kamuoyuyla paylaştım” vurgusu yaptı.

ARKALARINA BAKMADAN GİDİYORLAR

Bu dertler karşısında çözüm üreterek yarışan bir siyasi sistemin uzun zamandır olmadığını savunan Meral Akşener, “Dolayısıyla çırak çıkan sizsiniz. Seçim zamanı oculuk-buculuk üzerinden bizi birbirimizle düşman edip, sizi komşunuzla karşı karşıya getirip oylarınızı alıyorlar ve arkalarına bakmadan gidiyorlar.” dedi.





OYLARINIZI KIYMETLİ HALE GETİRİN

Akşener sözlerine şöyle devam etti:

– Buna son vermenin yolu, o esnaf dükkanlarında müşteri nasıl velinimet ise sizin de seçmen olarak velinimet olduğunuzu bilmenizdir. Ben dahil herkesi karşınızda hazır ola çekmenizdir. Oylarınızı çok kıymetli hale getirmenizdir.

HARAMİ DÜZENİ BİRLİKTE YIKACAĞIZ İNŞALLAH

– Senin çocuğun 4 senelik üniversiteleri bitirip iş bulamadan evinde oturursa, umudu kalmamışsa; buna karşılık 5 maaş, 10 maaş, 15 maaş alan danışmanlar varsa bu ülkede harami bir düzen vardır. Bunu böyle sürdüremeyiz. Siz de sürdüremezsiniz. Onun için helal oylarımızla ister önce ister zamanında o sandıkta, demokrasi içerisinde bu harami düzeni birlikte yıkacağız inşallah.

SİZİ DİNLEMEYİ UNUTTULAR

– Allah bu ülkenin kaynaklarını sizlere kullanmaya nasip etsin. Bu ülkenin kaynakları var kardeşim. Bu ülke refah seviyesinin en üstte olduğu bir yönetimi hak ediyor. Bu fakirliği, bu yoksulluğu ortaya koyan şey; birincisi iş bilmezlik, ikincisi kayırma, üçüncüsü Türkiye’nin içinde bulunduğu bu şartları unutma, sizi unutma. Saraya girince sizin gözlerinizin içine bakmayı, sizi dinlemeyi unuttular. Hırsızlık, israf ve yolsuzluktur. Allah bunların bütün hortumlarını bana kesmeyi nasip etsin.

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