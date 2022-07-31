Akşener, başbakan olduğunda yapacağı ilk icraatı açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Instagram'da takipçilerinin sorularını yanıtladı. Akşener, başbakan olduğunda ilk icraatının İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamak olacağını söyledi. Özel yaşamından, siyasi hayatına dair her soruya yanıt veren Akşener, "AKP ile ittifak yapar mısınız?", "Gönlünüzdeki cumhurbaşkanı adayı kim?" sorularına da dikkat çeken yanıtlar verdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Akşener, sorulara videolu olarak yanıt vererek hikayesinde paylaştı.

Akşener'in sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

AKP ile ittifak yapar mısınız? Ona göre oy vereceğim…

– Yapmam. Ona göre oy ver.

Gönlünüzden geçen 13. cumhurbaşkanı kimdir?

– Siz şimdi Sayın Erdoğan'ın sinirini niye bozuyorsunuz?

Meral Akşener'in başbakan olunca ilk yapacağı icraatı nedir?

– İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamak olacak.

Meral abla Suriyelileri ne olur vatanlarına geri gönder…

– Olur. Göndereceğiz.

En son hangi filmi izlediniz?

– Sinemaya gidemiyorum. Netflix'te Gray Man diye bir filmi izledim tavsiye ederim.

Burcunuz ve yükselen burcunuz nedir?

– Yengeç. Yükselenim de yay.

Kombinlerinizi kendiniz mi yapıyorsunuz?

– Kendim seçiyorum. Diktiriyorum. Dolayısıyla daha formel bir giyim tarzım var.

Olsa da yesek dediğiniz yemek hangisi?

– Domatesli pilav. Çok da güzel yaparım

Cilt bakımı yaptırıyor musunuz?

– Evet yaptırıyorum. Yaşıma uygun krem kullanıyorum.

Olmazsa olmaz dediğiniz makyaj malzemesi hangisi?

– Fondöten.

Kırklareli’nden koordinatörümüz Kürşat Başkan ile il başkanı konuşmuyor…

– Yarın Kırklareli’ndeyim hallederiz.

Eşinizle nasıl tanıştınız?

– İkimiz de 18 yaşındaydık. Komşuyduk. Bitişik evlerde oturuyorduk yazlıkta. Öyle tanıştık.

Her şehri gezmeye devam edecek misiniz?

– Her şehri gezdik ikinci kere her şehri gezmeye devam edeceğiz.

Başkanım insanlar yokluk içinde değil varlık içinde yaşayabilecek mi?

– Elbette, hırsızlığı engelleyeceğiz, israfı engelleyeceğiz, çalmayacağız, çaldırmayacağız, varlık içinde yaşayacaksınız.

Üzerinizdeki gömlek güzelmiş, hangi marka?

– Giysilerimi genç bir girişimci kadın dikiyor. Dolayısıyla onun marifeti.

Kahve mi çay mı?

– Kahve. Ama bu arada kocamın demlediği çay da muhteşemdir ama bugün demlemedi.

Bu kadar enerjiyi nereden buluyorsunuz?

– İnancımdan buluyorum. Bu ülkeden aldım. Sizin için geri ödemeye çalışıyorum. Eh, bu arada birazcık da marazadan besleniyorum.

Gelininizle nasıl anlaşıyorsunuz?

– Gelinim demesek, kızım desek…Çok iyi anlaşıyoruz.

Ne olur bu adam gitsin artık…

– Merak etme, gidecek.

Aşk acısına tavsiyeniz var mı başkanım?

– Yemek yemek. Tatlı yemek.

Sinirlendiğinizde ya da gerildiğinizde ne yaparsınız?

– Şarkı söylerim.

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