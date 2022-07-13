Akşener: Endişeyle takip ediyorum
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Datça ve Çeşme'de çıkan yangınlarla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Datça ve Çeşme’de çıkan yangınlara değinen Akşener, şu ifadeleri kullandı;
“ŞOVLARA AYRILAN ZAMAN…”
*Datça ve Çeşme’de yaşanan yangınları büyük bir endişeyle takip ediyorum…
*Yangın sonrası şovlara ayrılan zaman, yangın öncesinde alınması gereken önlemlere ayrılmadığı için; canlarımızın çığlıklarını duymaya, ormanlarımızın küle dönüşünü izlemeye devam ediyoruz. Çok yazık.