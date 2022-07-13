Abone Ol

Akşener: Endişeyle takip ediyorum

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Datça ve Çeşme'de çıkan yangınlarla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yayınlanma: 21:36 - 13 Temmuz 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Akşener: Endişeyle takip ediyorum

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Datça ve Çeşme’de çıkan yangınlara değinen Akşener, şu ifadeleri kullandı;

“ŞOVLARA AYRILAN ZAMAN…”

*Datça ve Çeşme’de yaşanan yangınları büyük bir endişeyle takip ediyorum…

*Yangın sonrası şovlara ayrılan zaman, yangın öncesinde alınması gereken önlemlere ayrılmadığı için; canlarımızın çığlıklarını duymaya, ormanlarımızın küle dönüşünü izlemeye devam ediyoruz. Çok yazık.

Datça'da yangın yerleşim yerlerine ulaştı, havadan müdahale sürüyor İlginizi Çekebilir Datça'da yangın yerleşim yerlerine ulaştı, havadan müdahale sürüyor Çeşme'de orman yangını rüzgarla yayılıyor İlginizi Çekebilir Çeşme'de orman yangını rüzgarla yayılıyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Alaçatı Çeşme İYİ Parti izmir Marmaris Meral Akşener Muğla orman yangını sosyal medya yangın