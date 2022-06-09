Akşener, genç esnafların annesini aradı: ‘Çocuklarınıza zam isteyeceğim Tayyip beyden’

İYİ Parti lideri Akşener, Sakarya'da bir aile işletmesini ziyaret etti. Dükkanı işleten ağabey kardeşle sohbet eden Akşener, iki gencin annesiyle telefonda konuşarak, "Bu akşam ne pişirdiniz?" diye sordu. Akşener, genç esnafların annesine, "Çocuklarınıza zam isteyeceğim Tayyip beyden. Dolayısıyla bu soruyu soruyorum" dedi.

Mert ÖZ

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sakarya'da ziyaretlerine Ferizli ilçesinde devam etti. Burada da vatandaşa seslenen Akşener, ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu.

“ANNENİZ BU AKŞAM NE YEMEK PİŞİRDİ?”

Akşener, ağabey kardeş dükkan işleten iki gence, “Anneniz bu akşam ne yemek pişirdi?” diye sordu. Genç esnaflar, dedelerinden kalan dükkanlarında ekonomik sıkıntı çektiklerini anlattı. Genç esnafların İYİ Parti lideriyle konuşması sırasında anneleri arayınca renkli görüntüler yaşandı.

ANNELERİYLE GÖRÜŞTÜ

Akşener, telefonu isteyerek genç esnafların annesiyle konuşmak istedi. Canan ismindeki anneyle konuşan Akşener, “Çocuklarınıza zam isteyeceğim Tayyip beyden. Dolayısıyla ‘Ne yemek pişirdi annen?' dedim. Ne yemek pişirdiniz bu akşam?” sorusunu yöneltti.

Akşener, Sakaryalı ailenin evinde tarhana çorbası, kuru fasulye, pilav olduğunu öğrendi.

Anneyle konuşan Akşener, “Afiyet olsun, kim bilir ne güzel yapmışsınızdır Canan sultan. İnşallah bir gün bana da nasip olur kuru fasulyenden yemek. Harika iki evladın var Allah onları bağışlasın” ifadelerini kullandı.

“AMPULÜN SOĞUK IŞIĞI SÖNERKEN; BİZ GÜÇLÜ, ZENGİN VE MUTLU BİR TÜRKİYE İÇİN GELİYORUZ”

Akşener’in Ferizli ilçesi ziyaretiyle ilgili İYİ Parti’nin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşılan mesajda “Sayın Erdoğan, enflasyon ve hayat pahalılığı arasında kelime oyunu yapmakla meşgulken; Ferizli’deki vatandaşlarımız enflasyonu da, düşen alım gücünü de en derinden yaşıyor… Ampulün soğuk ışığı sönerken; biz güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye için geliyoruz!” ifadeleri kullanıldı.

Partinin paylaşımında ‘#AzKaldı’ etiketine de yer verildi.

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