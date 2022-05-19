Akşener gençlere seslendi: Gücünü hatırla!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle sosyal medyadan bir video paylaşarak, gençlere "Mankurtlaşmış ruhlar etrafını kuşatsa da; damarlarındaki asil kanı asla unutma. Sen; Cumhuriyetin esas sahibi ve bekçisi! Kim olduğunu hatırla! Gücünü hatırla! Hatırla, hatırla, hatırla!” sözleriyle seslendi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’na ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

“1919 RUHUNU HATIRLA”

Akşener paylaştığı videoda, gençlere, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve 1919 ruhunu hatırlatarak; “Ey Türk istikbalinin evladı! Daha 25 yaşında, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırla! Samsun'da atılan o ilk adımı, 1919 Ruhunu hatırla! Hatırla ki, onlardan güç alasın. Emanetine sahip çıkasın. Umudun ateşi olasın. Mankurtlaşmış ruhlar etrafını kuşatsa da; damarlarındaki asil kanı asla unutma. Sen; Cumhuriyetin esas sahibi ve bekçisi! Kim olduğunu hatırla! Gücünü hatırla! Hatırla, hatırla, hatırla!” sözleriyle seslendi.

ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ MÜCADELESİ…

1919 ruhunun, Türk gencinin tarihsel rolü çerçevesinden değerlendirildiği videoda, Osmanlı modernleşmesinden bu yana ortaya konan özgürlük ve demokrasi mücadelesi; Ziya Gökalp, Ahmet Rıza, Nezihe Muhiddin, Şehit Öğretmen Kubilay ve Tıbbiyeli Hikmet gibi Türk modernleşmesinin öncü isimleri yürüttükleri mücadele üzerinden anlatıldı.