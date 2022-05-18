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Akşener: Hâlâ içimizi yakıyor

Kırım Tatar Sürgünü’nün yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulunan İYİ Parti lideri Akşener, "Kırım Tatar Sürgünü'yle acımasızca vatanlarından koparılan soydaşlarımızın yüreğimize düşen ateşi, hâlâ içimizi yakıyor" ifadelerini kullandı.

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Akşener: Hâlâ içimizi yakıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü'nün yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

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Sosyal medya paylaşımında Akşener, “Kırım Tatar Sürgünü’yle acımasızca vatanlarından koparılan soydaşlarımızın yüreğimize düşen ateşi, hâlâ içimizi yakıyor….Soykırıma uğrayan Kırım Tatar Türk’ü kardeşlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

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