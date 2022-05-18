Akşener: Hâlâ içimizi yakıyor
Kırım Tatar Sürgünü’nün yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulunan İYİ Parti lideri Akşener, "Kırım Tatar Sürgünü'yle acımasızca vatanlarından koparılan soydaşlarımızın yüreğimize düşen ateşi, hâlâ içimizi yakıyor" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü'nün yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Sosyal medya paylaşımında Akşener, “Kırım Tatar Sürgünü’yle acımasızca vatanlarından koparılan soydaşlarımızın yüreğimize düşen ateşi, hâlâ içimizi yakıyor….Soykırıma uğrayan Kırım Tatar Türk’ü kardeşlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.