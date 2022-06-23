Akşener: Hayvanları oruca mahkum eden utansın

Tekirdağ'da halka seslenen İYİ Parti lideri Akşener, besicilerin sorunlarına dikkati çekti: Bir besici kardeşim ağlayarak "Abla ben ineklerime oruç tutmayı öğretiyorum" dedi. Hayvanları oruca mahkum eden utansın.

Fatma VURGUN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti lideri Meral Akşener, esnaf ziyaretlerini Tekirdağ’da sürdürdü. Süleymanpaşa ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Meral Akşener, vatandaşlara seslendi. 20 Ocak 2020 tarihinden bu yana il il, ilçe ilçe gezdiğini hatırlatan Akşener, şunları söyledi:

– O esnaf dükkanlarının içinde ne dertler, ne acılar, neler gördük neler. O esnaf dükkanlarının içinde gördüklerimizi kamuoyu ile paylaştık. O dertlerin çözümlerini ürettik ve bizi yöneten ağalara ‘Biz çalıştık, bu devlet maldır. Gerçekleştirin, milletimizin vatandaşımızın dertleri çözülsün’ dedik.

– Bazılarını aldılar, yüzde 20-30 yaptılar. Bazıları için kulaklarının üstüne yattılar. Yani seni dinlemiyorlar kardeşim. Senin derdini duymuyorlar kardeşim. Ama seçime giderken seni şucu-bucu deyip, itham edip ve kardeşi kardeşe düşürüp, ‘ceketimi assam oy alırım’ hesabıyla çırak çıkan sensin, kazığı yiyen sensin.

KESİME GÖNDERİP SİNİR KRİZİ GEÇİRİYOR

– Çiftçiler, besiciler şu anda ağlıyorlar. Gebe ineğini kesime götürdüğü için ağlıyor. Bunu onlar söylüyor. Benim sözlerim değil. Yedi tane ineğini memelerinden süt damlayarak kesime gönderiyor ve ineklerin sahibi genç kardeşim, karşımda sinir krizi geçiriyor.

– Kayseri’de bir besici kardeşim ağlayarak “Abla ben ineklerime oruç tutmayı öğretiyorum” dedi. Bu “Az yem veriyorum, açlığa alıştırıyorum” demek. Bunu Manisa’da söylediğim zaman AK Partili bir yönetici “Hayvanlar oruç tutmaz” dedi. Elbet oruç tutmaz. Hayvanları oruca mahkum eden utansın.

DAMAT BAKAN DOLARLA ALTINLA TÜRKİYE’Yİ BORÇLANDIRDI

– Atanamamış öğretmen var. Günahtır be! 900 liraya, 2500 liraya, 1500 liraya talim eden, öğrencisi için ağlayan öğretmenler var. Neden atamıyorsunuz kardeşim? Korumalı kura 200 milyar liranın üzerinde para ayırdınız. Bu kızlar, bu çocukların, bu çiftçilerin, bu kadınların, bu emeklinin cebinden aldınız; şimdi kur korumalı mevduat ile para ödüyorsunuz. Damat Bakan dolarla, altınla Türkiye’yi borçlandırdı. 900 milyar lira para ödenecek. Yuh olsun size.

İlginizi Çekebilir Kurbanlık fiyatlarına büyük zam

İlginizi Çekebilir Yem fiyatındaki artış sütten değil dolardan