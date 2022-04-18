Akşener: Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye’yi yok etme yolunda gidiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türk tipi denilen partili Cumhurbaşkanlığı sistemi hem sizleri hem bizleri hem çocuklarımızı hem de kurumlar olarak Türkiye'yi yok etme yolunda gidiyor" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘Ankara Kadın Muhtarlar İftar Programı’na katıldı.

“PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ TÜRKİYE’Yİ YOK ETME YOLUNDA GİDİYOR”

Ankara’da bir otelde düzenlenen programda konuşan Akşener, “Türk tipi denilen partili Cumhurbaşkanlığı sistemi hem sizleri hem bizleri hem çocuklarımızı hem de Türkiye’yi kurumlar olarak yok etme yolunda gidiyor. Müsteşarlığın ortadan kalkması, hafızayı ortadan kaldırdı. Sayın Erdoğan’ı özne olarak konuşmuyorum. Tek bir kişinin iki dudağı arasındaki bu karar verme mekanizması, sizden başlayarak milletvekiline, milletvekilinden devam ederek bakanlıklara kadar her alanı itibarsızlaştıran bir sistem” dedi.

“TÜRKİYE’YE İYİ GELMEYECEK, TÜRKİYE’Yİ ZORA SOKACAK BİR SİSTEMDİ”

2017’deki referandumun ‘Hayır' çıkması için çok mücadele ettiklerini belirten Akşener, “Çünkü Türkiye’ye iyi gelmeyecek, Türkiye’yi zora sokacak bir sistemdi. 4 yılın sonunda söylediklerimizde keşke biz haksız çıksaydık ki Türkiye bugün böyle bir durumda olmasaydı. Seçilmenin saygınlığı ve devletin yönetime olan katkıları ortadan kalkacak dedik. ‘Seçmenin ve seçilenin kıymeti harbiyesi ortadan kalkacak’ dedik. Bugüne geldiğimizde her birimizin ne kadar doğru söylediği ortaya çıktı. ‘TBMM’nin işlevi ve itibarı ortadan kalkacak’ dedik. Aynı şey orada da gerçekleşti ” ifadesini kullandı.

Sözlerinin devamında seçim sürecine değinen Akşener, “Vaktinde yapılırsa 1 yıl kaldı. X partisi, Y partisi, Z partisi kazanabilir. Bu başka bir şey ama bu ucube sistem kaldığı sürece bu devletin hafızası tamamen ortadan kalkıyor” şeklinde konuştu.

Devlet kurumlarının da ortadan kalktığını savunan Akşener, “Müsteşarlığın ortadan kalkması demek, bütün bakanlıkların hafızasının kalkması demek. Böyle baktığınız zaman hangi bakanın ne iş yaptığı belli değil. En çok bildiğimiz nedir; Ekonomi Bakanı ile Tarım Bakanı. Sebep ne; beceriksizliklerinden dolayı bildiğimiz iki bakan” değerlendirmesini yaptı.