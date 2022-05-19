Akşener, Samsun’da iktidar yürüyüşü başlattı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'a gelen İYİ Parti lideri Akşener, 19 Mayıs coşkusunu yaşattı. Tütün İskelesi'nden gençlere seslenen ve iktidar yürüyüşü başlatan Akşener, "En geç 1 sene sonra 19 Mayıs ruhunu, 1919 ruhunu, cumhuriyetimizin değerlerini iktidarımızda, bu memleketin bekçisi ve sahibi olan gençlerle birlikte yeniden hayata geçireceğiz" dedi.

İsmail AKDUMAN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun’a geldi.

“ÇOK UZUN ZAMANDIR SADECE SPOR BAYRAMI OLARAK KUTLANDI”

Tütün İskelesi’nde gençlere coşku dolu bir konuşma yapan Akşener,

“Kurtulan değil, kurtaran şehirde, 1919 ruhu ile buradayız. Birlikteyiz. Türkiye çok uzun zamandır 19 Mayıs'ı sadece ve sadece spor bayramı olarak, gençlik ve spor bayramı olarak kutladı. Sadece ve sadece sportif faaliyetlerin yapıldığı bir anma bayramı olarak kutlandı.

Halbuki 19 Mayıs 1919, hem istikbalin hem istiklalin için, Anadolu'yu ateşlemek için atılan ilk adımın atıldığı gün. Bugün burada hepimizin bir arada olma sebebi, o ilk adımı, Atatürk'ümüzün attığı ve onun arkadaşlarıyla beraber, Türk milletiyle yol yürüdüğü ilk adımın atıldığı yerdeyiz. Allah o günün kahramanlarına, bizi onlara karşı mahcup etmesin. Cenab-ı hak, o günlerin heyecanından bizleri ayırmasın” ifadelerini kullandı.

GENÇLERE SESLENDİ: İLK ADIMIN BEKÇİSİ DE SAHİBİ DE SİZSİNİZ

“İstikbalin ve istiklalin için atılan o ilk adımın bekçisi kim, sahibi kim?” diye soran Akşener, “Gençliğe emanet edildi. Bu emanete sahip çıkacak mısınız?” diyerek gençlere soru yöneltti.

“Gençliğin umudu Meral Akşener” sloganları yükselmesi üzerine Akşener, “Asıl biz büyüklerin umudu sizsiniz. Geleceğimiz değil, bugünümüz sizsiniz. O ilk adımın bekçisi de sahibi de sizsiniz. Onun için ey Türk gençliği! Gücünün farkında mısın? Görevinin farkında mısın? İlelebet bu ülkeyi, bu milleti payidar kılmak için gereğini yapmaya hazır mısın?” diye konuştu.

İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI

İktidar yürüyüşünün startını veren Akşener, “Bugün aynı zamanda o ilk adımın bize bağışladığı, bize yüklediği hem sorumluluğun, hem o güzelliğin bizim önümüzde ışık tuttuğu bir anda iktidar yürüyüşünü başlatıyoruz” dedi.

Akşener, “en geç 1 sene sonra 19 Mayıs ruhunu, 1919 ruhunu iktidarımızda da, cumhuriyetimizin değerlerini iktidarımızda da, bu memleketin bekçisi ve sahibi olan gençlerle birlikte yeniden hayata geçireceğiz. Allah yardımcımız olsun” diye ekledi.

Yürüyüşü başlatan Akşener, “İyilik için yürüyoruz. Cesaret için yürüyoruz. İktidar için yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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