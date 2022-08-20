Akşener sokağa indi, bir dokundu bin ah işitti: Kurtarın bizi…

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Sarıyer ilçesinde sokaktaki vatandaşla sohbet etti. Akşener'in hal hatır sorduğu vatandaşlar geçim sıkıntısından ve işsizlik sorunundan dert yandı. Akşener ile karşılaşan emekli vatandaş, “Bizi kurtarın. Bin 950 lira kira veriyordum 5 bin lira oldu. Emekli maaşım 5 bin 200 lira. Çok zor geçinebiliyoruz. Vahim bir durum var ortada" diyerek isyan etti.

Mert ÖZ

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde esnafın dertlerini dinledi. Akşener, ziyaret öncesi Haydar Aliyev Parkı’nda vatandaşlarla sohbet etti.

VATANDAŞTAN FAHİŞ KİRA ARTIŞI İSYANI

Sokaktaki bir vatandaş, kirasının bin 500 liradan 5 bin liralara çıktığını söyleyerek İstanbul’daki fahiş kira artışlarına isyan etti.

Akşener ile karşılaşan emekli vatandaş ise “Bizi kurtarın. Bin 950 lira kira veriyordum 5 bin lira oldu. Emekli maaşım 5 bin 200 lira. Çok zor geçinebiliyoruz. Vahim bir durum var ortada” diye dert yandı.



SAĞLIK ÇALIŞANI: YURT DIŞINDA UZMAN OLACAĞIM

Akşener’in sokakta karşılaştığı sağlık çalışanı kadın ise, “İnsan sağlığının kıymetinin olmaması çok kötü doktorlar için. Doktora şiddet konusunda siyasetçilerin ses çıkarması önemli. Türkiye'deki şartlar çok zor. Yurtdışında uzmanlığımı yapacağım” dedi.

Akşener, genç kadına “Az kaldı. Biz geleceğiz. Peşine düşüp seni getireceğim” diye yanıt verdi.

Savunma sanayisinde çalışan bir mühendis ise İYİ Parti liderine, “Bir bir mühendislerimizi kaybediyoruz. Mühendisler yurt dışına gidiyor” dedi.

“BIRAKTIĞINIZ YERDEYİM”

İYİ Parti lideri Akşener, Sarıyer’deki ziyaretleri sırasında girdiği dükkanda Demokrat Parti Sarıyer Teşkilat Başkanı ile karşılaştı. Demokrat Partili başkan, “Size ailem ve tüm demokrat partililer adına teşekkür ediyorum. Genel başkanımız Gültekin Uysal sayenizde meclise girdi. Allah senden razı olsun. Yanınızdayız” dedi.

Akşener ise şöyle yanıt verdi:

“Ben de bıraktığınız yerdeyim. Her emeğin karşılığında mutlaka vefamı gösteririm. Sizin iradeniz beni bu ülkede ilk kadın içişleri bakanlığı görevine getirdi. Onu hiçbir zaman unutmadım, unutmayacağım. Biz biriz, beraberiz. Gültekin bey genel başkanımız, aynı zamanda kardeşim.”

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