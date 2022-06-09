Akşener, Tank Palet Fabrikası’nın önünden seslendi: İnşallah iktidarımızda bu yatırımı devlet olarak biz yaparız

İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından temeli atılan, ilçede "10 bin kişiye istihdam sağlayacağı" vaatleri verilen ancak söküm işlemlerinin başlatıldığı Tank Palet Fabrikası önünden seslendi. "Apaçık bir yalan eylemiyle karşı karşıyayız" diyen Akşener, "İnşallah iktidarımızda bu yatırımı devlet olarak biz yaparız" ifadelerini kullandı.

Mert ÖZ

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Sakarya'da ziyaretlerini sürdüren Akşener, Karasu ilçesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan ancak bir süre sonra söküm işlemi başlatılan Tank Palet Fabrikası önünde basın açıklamasında bulundu.

“NE OLDU O VAATLER?”

Fabrika kurulmadan önce “10 bin kişinin istihdam edileceği” vaatlerini hatırlatan Akşener, “Ne oldu o 10 bin kişiye iş?” diye sordu.

Akşener, “Bu nasıl bir şey? Hem bir ilçeye söz veriliyor, hem 10 bin kişi istihdam edilecek deniyor. Hem de hiçbir şey söylemeden, hiçbir gerekçe gösterilmeden nasıl oluyor da bu fabrika kaldırılıp götürüyor? Nereye götürüldüğü de belli değil” diyerek sitemde bulundu.

“BANTTAN BİR TANE TANK İNMEDİ”

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ise, “BMC bu işi bıraktı. Devredildi. Onların da yapıp yapmayacağı belli değil. Acil tank ihtiyacı var diye Tank Palet Fabrikası'nı bu hale getirildiler. Daha banttan bir tane tank inmedi” bilgilendirmesinde bulundu.

“APAÇIK BİR YALAN EYLEMİ”

Akşener ise, “Demin meydanda konuşurken, ‘Allah bizi milletimize yalan söyleyenlerden eylemesin' demiştim. Apaçık bir yalan eylemiyle karşı karşıyayız. İnşallah iktidarımızda bu yatırımı devlet olarak biz yaparız” dedi.