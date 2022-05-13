Akşener: ‘Türk çiftçisi ölsün, Amerikan çiftçisi yaşasın’ dediler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Şeker fabrikalarını yandaşlara peşkeş çektiler. Amerika'nın şirketine peşkeş çektiler. 'Türk çiftçisi ölsün, Amerikan çiftçisi yaşasın' dediler. Buna can dayanmaz. Bu gayretullaha dokunur ve dokundu" dedi.

Ali Ekber ŞEN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için geldiği Mersin’in Mut ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

“Başbakan Akşener” sloganları eşliğinde konuşmasına başlayan İYİ Parti lideri, kalabalığın içinden kendisine seslenen bir çocuğu yanına çağırdı.

“SARAY’DAKİLERİN UYKUSU KAÇTI AMA KORKUNUN FAYDASI YOK”

Sarıldığı çocuğun “Anaların duasıyla, babaların sevgisiyle, halkının oyuyla gel Başbakanım” demesi üzerine Akşener, “Ben şimdi konuşmayı bırakıp gideyim. Saraydakilerin uykusu zaten kaçtı, siniler laçka oldu ama korkunun faydası yok. Bu harami düzeni helal oylarınızla sandıkta, birlikte, demokrasi ile ele ele verip yıkacağız inşallah. Çok az kaldı. O kadar az kaldı ki, bugünden her türlü melaneti yapmak üzere yola çıktılar ama vatandaşımızın, milletimizin, kadınlarımızın, erkeklerin, çocukların ve hele o gençlerin ahı tutacak ahı“ dedi.

Şeker fabrikalarının satışına değinen Akşener, “İşletiyorlar mı, hayır. Ne yaptılar, kapattılar. Pancar ekmesi ne oldu, pancar ekimi gitti. Pancar ekimi gidince, hayvan küspesi gitti. Yem fiyatları ne oldu, uçtu gitti. Şeker fabrikalarını yandaşlara peşkeş çektiler. Amerika’nın şirketine peşkeş çektiler. ‘Türk çiftçisi ölsün, Amerikan çiftçisi yaşasın’ dediler. Buna can dayanmaz. Bu gayretullaha dokunur ve dokundu.” ifadesini kullandı.

“SİZİ AÇLIĞA MAHKUM ETTİLER”

Türk Telekom üzerinden eleştirilerde bulunan Akşener, “128 milyar dolar gitti ama ben size daha enteresanı söyleyeyim. Hepimizin vergilerinden oluşan 24 milyar lirayı, aile dostunu mahcup etmek yerine sizi açlığa mahkum etti, 24 milyar lirayı Hariri’nin cebine koydu.” diye konuştu

Bu para ile 1 yıl boyunca ilkokuldan lise sona kadar tüm öğrencilere sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilebileceğini belirten Akşener, İstanbul’da öğünün birini yiyip diğerini yiyemeyen çocuklar olduğuna dikkat çekti.

En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması yönünde tekliflerinin olduğunu hatırlatan Akşener, “Şimdi 5 müteahhidin vergi borçlarını sildiler. Senin emekli maaşını, en düşüğünü, asgari ücret seviyesine çıkarabilirdi. Seni açlığa mahkum etti, buna karşılık yandaşlarının ceplerini doldurdu” ifadesini kullandı.

“KAHROLSUN İSTİBDAT YAŞASIN HÜRRİYET” SLOGANLARI

Kendisini dinleyen kalabalığın “Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet” sloganları atması üzerine Akşener, “Bunu diyen gençler, bunu diyen kadınlar, bunu diyen yaş almışlar yenilebilir mi bu ülkede? Hayır mümkün değil. Geliyor attaya gitme zamanı. Tekrar söylüyorum; attaya gitme vakti geliyor” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmiş yıllardaki yüzük çıkışına göndermede bulunan Akşener, “Bu yüzükten sonra kaç gemicik, kaç villacık, kaç apartmancık, kaç iş yericik oldu?” diye sordu.

“Ey milletim ne yüzükmüş bu” diyen Akşener, şöyle devam etti:

* “Hanımefendiler, beyefendiler sizin yüzükleriniz para etmiyor, arkadaşın yüzüğü neler ediyor neler. ‘Bu yüzükten fazla bir şeyim olursa, bu kardeşiniz yamuk yapmıştır’ diyenler el hak doğru söylüyor. Kendi kendilerine söylediler, kendi kendilerini yalanladır. İşte bu harami düzeni birlikte yıkacağız.

* 5 tane maaş alan danışman var. Senin çocuğun aç, senin çocuğun umutsuz, senin çocuğun atanamamış, senin çocuğun asgari ücretle iş bulamıyor ama 5 maaş alan saygısız, çirkin, çirkef, garibanı tekmeleyen danışmanlar var. 10 maaş alanlar var, 315 bin lira maaş alanlar var. Ey besiciler, gebe ineğini kesime gönderiyorsun yemin pahalılığında. Hem evlerde hem dükkanlarda hem sulamada elektrik parası ile elektrik gibi çarpılıyorsunuz. İşte buna can dayanmaz.

* Seçmen velinimettir. Bizi birbirimize düşürdüler. Artık bunu başaramayacaklar. Sizin dertleriniz üzerinden konuşmayana oy yok. Sizin dertlerinize çözüm üretmeyenlere oy yok. 5 maaş danışmanlar için size hakaret edenlere oy yok. En önemlisi sizden uzaklaşıp, sizi nankörlükle suçlayanlara, sizi teröristlikle suçlayanlara, sizi şükürsüzlükle suçlayanlara oy yok. Bu harami düzene sebep olanlara, yedikleri içtikleri haram olsun, zıkkım olsun.”