Karamollaoğlu’ndan Akşener’e ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret etti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu ayın sonunda düzenlenecek Liderler Zirvesi öncesinde parti liderlerleriyle görüşmelerini sürdürüyor.
Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaretlerinin ardından, İYİ Parti liderine konuk oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu parti genel merkezinde kabul etti.