Abone Ol

Karamollaoğlu’ndan Akşener’e ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret etti.

Yayınlanma: 19:12 - 16 Mayıs 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu ayın sonunda düzenlenecek Liderler Zirvesi öncesinde parti liderlerleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaretlerinin ardından, İYİ Parti liderine konuk oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu parti genel merkezinde kabul etti.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
İYİ Parti Meral Akşener Saadet Partisi