Akşener ve Yavaş, Filenin Sultanları’nı tribünden izledi
İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Sırbistian ile mücadelesini tribünde izledi. Tribündeki heyecanı, Akşener ile birlikte maçı takip eden İYİ Partili milli tekvandocu İrem Yaman paylaştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün saat 15:00’te, Ankara Kapalı Spor Salonunda, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan Kadın Voleybol takımıyla karşılaşmasını tribünden izledi.
“MİLLİ TEKVANDOCU İREM YAMAN PAYLAŞTI: …O SIRADA BİZ”
Karşılaşmayı, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'ye katılan 26 yaşındaki altın madalyalı milli tekvandocu İrem Yaman da İYİ Parti lideri Akşener ile birlikte tribünde yan yana izledi. Tribünden görüntü paylaşan İrem Yaman, Meral Akşener'i etiketleyerek “Bizim takım sayı kazanmıştır, o sırada biz” notunu düştü.
YAVAŞ: GURUR VERİCİ BİR HİKAYE YAZDINIZ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, bronz madalyanın sahibi olabilmek için Sırbistan ile oynadığı mücadeleyi 3-0 kaybederek turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Maç sonu paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Emeğinize sağlık Filenin Sultanları…Ankara’da gurur verici bir hikaye yazdınız, yanınızda olmak büyük mutluluktu. İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile Ankara Spor Salonu’nda sultanlarımızı takip ettik” dedi.