Akşener video yayınlayıp çağrı yaptı: Hiç merak etmeyin, az kaldı

Vatandaşın geçim sıkıntısından yakındığı görüntüleri paylaşan İYİ Parti lideri Akşener, "Sabırları tüketen, yürekleri yoran ve geceleri uyutmayan dertlerimiz birikti biliyorum... Ama bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Yine umut edecek, yeniden hayal kuracağız. Güneşli Türkiye'ye birlikte uyanacağız. Hiç merak etmeyin, az kaldı" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti, farklı zamanlarda yaptığı sokak röportajlarında vatandaşın geçim sıkıntısından yakındığı sözleri içeren derleme video paylaştı. Paylaşılan videoda vatandaşların şu ifadeleri dikkat çekti;

*Her güne başladığımızda biz savaşmak zorundayız.

*Ülkeyi yönetenler refah içinde. Biz sürünüyoruz.

*Arabayı bırakın, el arabamız yok elimizde.

*Ülkem için çabalamayı istiyorum fakat ülkem için çabalamak için bana fırsat vermiyorlar.

*Ben emekliyim. Aldığım maaş zor yetiyor.

*Vatandaşlar çöpten topluyor. Yarın bir gün vatandaş çöpte de bulamayacak ekmeği.

*Artık ben markete veya dışarıya çıkmamayı kendime çözüm yolu buldum.

*Emekli felç durumda.

*Zar zor günü kurtarıyoruz. Et deseniz onu yemek imkansız.

*Kimsenin dayanacak gücü kalmadı.

*Emeklilerin akşamları saat 6'dan sonra pazardan atılan şeyleri almaları insanca yaşamadıklarını gösteriyor.

AKŞENER: HİÇ MERAK ETMEYİN, AZ KALDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İYİ Parti'nin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Akşener, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Sabırları tüketen, yürekleri yoran ve geceleri uyutmayan dertlerimiz birikti biliyorum… Ama bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Yine umut edecek, yeniden hayal kuracağız. Güneşli Türkiye’ye birlikte uyanacağız. Hiç merak etmeyin, az kaldı.”

İlginizi Çekebilir Akşener'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir Meral Akşener'den 'iflas' uyarısı