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Akşener’den art arda ziyaretler

İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ni ziyaret ederek bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

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Akşener’den art arda ziyaretler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, liderlerle görüşme trafiğini sürdürüyor.

Akşener’in ilk durağı CHP oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Akşener bu ziyaretin ardından Gelecek Partisi Genel Merkezi’ne geçti.

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Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret eden Akşener, daha sonra DEVA Partisi Genel Merkezi’ne giderek DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü.

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