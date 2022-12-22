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Akşener’den Bakan Nebati’ye: Kendinize gelin

İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir.” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye sert tepki gösterdi.

Yayınlanma: 18:10 - 22 Aralık 2022 Güncellenme:
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir.” sözlerini hatırlatan Akşener, şu ifadeleri kullandı;

“KENDİNİZE GELİN”

“Nebati Bakan birbirinden ciddiyetsiz açıklamalarına geçtiğimiz günlerde bir yenisini daha ekledi. ‘Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir.’ dedi. Hayırdır sayın Bakan, sadaka mı dağıtıyorsunuz? Lütufta mı bulunuyorsunuz? Kendinize gelin!”

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