Akşener’den Erdoğan’a: Sebebi bizzat sensin

İYİ Parti lideri Akşener, akaryakıt zammının ardından grup konuşmasındaki sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Akşener, paylaşımına "Artık her geçen saatte yeni bir zam haberine maruz kalıyoruz... Sayın Erdoğan, hiç boşuna düşman kuvvet aramaya çalışma, uçan akaryakıt fiyatlarının sebebi bizzat sensin" notunu düştü.

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Akaryakıta peş peşe gelen zamlar üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısındaki konuşmasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Akşener, paylaşımına “Artık her geçen saatte yeni bir zam haberine maruz kalıyoruz… Sayın Erdoğan, hiç boşuna düşman kuvvet aramaya çalışma, uçan akaryakıt fiyatlarının sebebi bizzat sensin” notunu düştü.

GRUP KONUŞMASINDA GÜNDEME GETİRMİŞTİ

İYİ Parti lideri Akşener, grup konuşmasında akaryakıt zamlarıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

*Ülkemizde canımızı yakan bir başka konu da, maalesef akaryakıt fiyatları…

*Mesela biz şu an akaryakıtı; Amerika'dan, Angola'dan, Etiyopya'dan ve Arjantin'den daha pahalıya kullanıyoruz. Avrupa'daki Belarus'tan, Asya'daki Endonezya'dan, daha pahalıya kullanıyoruz. Hatta, Taliban'ın Afganistan'ından, Savaşın ortasındaki, ‘Esad'ın Suriye’sinden bile, daha pahalıya kullanıyoruz.

*Ülkemizde son bir sene içerisinde; Benzin fiyatları yüzde 134, mazot fiyatları yüzde 159, LPG fiyatları da yüzde 143 arttı.

*Bir de utanmadan çıkıp; “Domates tarlada 1 lira, markette neden 20 lira?” diye nara atıyorlar. Yahu el insaf! Mazot 17 lirayı geçmişken, tarladaki 1 liralık domates, tezgâhta nasıl 1 lira kalsın? Sayın Erdoğan, sağda solda düşman kuvvet aramaktan artık vazgeç. “Hayat pahalılığını neden bitiremiyorsunuz, bu gıda fiyatları neden uçuyor” diye sorduğumuzda, suçu domates-biber-patlıcan lobisine atarak, meseleyi çözemezsin.

*Domatesin tarlada 1 lira, markette 20 lira olmasının sebebi, ne nakliyecilerimiz, ne manavlarımız, ne halcilerimiz, ne de marketler değil. Sanayiciyi üretemez hale getiren maliyetlerin sebebi; o pek bir sevdiğin, her fırsatta kıyak yaptığın dış güçler ve faiz lobisi değil.

*Uçan akaryakıt fiyatlarının sebebi de ne fayton lobisi, ne de elektrikli araç spekülatörü Elon Musk'ın, bize çektiği bir operasyon değil. Tüm bunların sebebi, bizzat sensin sen! Hiç kusura bakma. Sen ısrarla anlamak istemesen de, biz ısrarla hakikati konuşmaya devam edeceğiz.

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