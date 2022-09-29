Akşener’den Erdoğan’a tepki: Bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Ankara’da Etlik Şehir Hastanesi açılış töreninde sarf ettiği sözlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Öte yandan Akşener, Cumhurbaşkanlığının bir günlük harcamasına da dikkat çekti.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Erdoğan’ın yurt dışına gidenler için sarf ettiği sözlere değinen Akşener, sert ifadeler kullandı.

“BU BASİRETSİZLİĞE ACIYARAK BAKIYORUZ”

Akşener, paylaşımında; “Biz de, günde 10 milyon lira harcadığı şatafatlı sarayından atıp tutarak; Devlet yönetimindeki beceriksizliğini örtbas etmek için gençleri suçlamaya çalışan bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz…” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşmuştu.

Yurt dışına giden gençleri hedef alan Erdoğan, ‘acıyarak bakıyorum’ demişti. Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;

“Sırf daha iyi arabaya binmek, sırf daha yeni telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi süfli (adi, aşağılık, bayağı) heveslerle ellerin yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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