Akşener’den EYT açıklaması: Sırada emekli maaşları var

Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesi sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener'den açıklama geldi. Erdoğan'a seslenen Akşener, "Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var. Haydi bakalım, bizden önce yap da görelim" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin detayları paylaştı.

Buna göre düzenlemede yaş sınırı olmayacak ve 2 milyon 250 bin kişinin emekli olabilecek.

Erdoğan’ın yaptığı bu açıklamadan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

“SIRADA EMEKLİ MAAŞLARINI ARTIRMAK VAR”

Erdoğan’a seslenen Akşener, “İşte bize böyle gel sayın Erdoğan… Siyasi rekabeti dedikoduyla değil, hizmetle yap da kazanan milletimiz olsun. Yapılan düzenleme EYT’li kardeşlerime hayırlı olsun. Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var. Haydi bakalım, bizden önce yap da görelim” ifadelerini kullandı.

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