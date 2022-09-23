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Akşener’den faiz kararı tepkisi: Devlet yönetmek rasyonellik ister!

Merkez Bankası'nın faiz kararına tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Devlet, bilimle inatlaşarak yönetilmez. Devlet yönetmek rasyonellik ister" açıklamasını yaptı.

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Akşener’den faiz kararı tepkisi: Devlet yönetmek rasyonellik ister!

Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 12’ye düşürdü. Karar sonrasında dolar/TL 18,40 ile rekor tazeledi.

Kararı değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Açıklanan bu faiz kararı; artık ekonomi biliminin değil, psikoloji biliminin tartışma konusudur. Devlet, bilimle inatlaşarak yönetilmez. Devlet yönetmek rasyonellik ister!” ifadelerini kullandı.


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