Akşener’den faiz kararı tepkisi: Devlet yönetmek rasyonellik ister!
Merkez Bankası'nın faiz kararına tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Devlet, bilimle inatlaşarak yönetilmez. Devlet yönetmek rasyonellik ister" açıklamasını yaptı.
Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 12’ye düşürdü. Karar sonrasında dolar/TL 18,40 ile rekor tazeledi.
Kararı değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Açıklanan bu faiz kararı; artık ekonomi biliminin değil, psikoloji biliminin tartışma konusudur. Devlet, bilimle inatlaşarak yönetilmez. Devlet yönetmek rasyonellik ister!” ifadelerini kullandı.