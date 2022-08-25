Akşener’den Kanal İstanbul çıkışı: Buraya ömürleri yetmeyecek

Kanal İstanbul güzergahında olan Sazlıbosna Mahallesi'nde açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri Akşener, "Hiç kimse merak etmesin. İktidarı ilk seçimde emekli edecek, milletimizi de bu 'Tiksindirici Borç'tan kurtaracağız. Çok az kaldı!" dedi. Akşener, Kanal İstanbul projesini ve onlara kredi verecek bankalara da çağrıda bulundu.

Fatma VURGUN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kanal İstanbul güzergahında olan Sazlıbosna Mahallesi’nde konuştu. Kanal İstanbul’u yapmak isteyen şirketleri ve onlara kredi vermeyi düşünen bankaları uyaran Akşener, şu ifadeleri kullandı;

İŞ İNSANLARI VE KREDİ VERECEK BANKALARA SESLENDİ

*Biz başından beri Kanal İstanbul’un yapılmasının doğru olmadığını savunan partiyiz. Son zamanlarda ‘çökme’ diye bir kavram moda oldu. Her yere çökülüyor. Herhalde buralarda çökmeye değer çok şey olduğunu keşfettiler ama çöktürmeyeceğiz. Çok az kaldı.

*Bu konuda yatırım yapmak isteyen herkese Kanal İstanbul meselesine yatırım yapmaya kalkışan her bir iş insanına ve onlara kredi vermeye kalkan yerli veya yabancı bankalara, fonlara şunu söyledim;

*’Tiksindiri Borç’ diye bir kavram var, hukuki bir kavram. Aldığınız, verdiğiniz borçlar bu ülkenin borcu değildir. Verdiğiniz krediler bu ülkenin aldığı krediler değildir.

“İPTAL EDECEĞİZ”

*Şahısların aldığı kredi haline döner ve onların borcu olur. Biz bu mevzuyu iptal edeceğiz. Bunu netlikle söylemiştim. Buradan bir kez daha söylüyorum. Sazlıbosna’da yaşayan bütün hemşerilerim rahat olsunlar. Çok az kaldı. Buraya ömürleri yetmeyecek. Buraya, siyasi olarak ömürleri yetmeyecek.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyal medya paylaşımında Akşener, “İktidarın rant zihniyeti ve çökme kültürünün baş yapıtı olan Kanal İstanbul, Sazlıbosnalı vatandaşlarımızı da endişelendiriyor… Ama hiç kimse merak etmesin. İktidarı ilk seçimde emekli edecek, milletimizi de bu ‘Tiksindirici Borç’tan kurtaracağız. Çok az kaldı!” ifadelerini kullandı.

KADIN GÖZYAŞLARI İÇİNDE KİRA ZAMLARINA İSYAN ETTİ

Öte yandan Akşener, Arnavutköy’de esnafı ziyaret etti. Akşener’in yoluna çıkan bir kadın gözyaşları içerisinde ev sahibinin evden çıkardığını söyledi.

Yaşlı kadın, “1500 lira kira veriyordum. 4000 lira oldu kira. 3 bin 500 lira maaş alıyorum” diye konuştu. Akşener, vatandaşa ilgileneceği sözünü verdi.

“İŞLER DURGUN”

Kırtasiye dükkanına giren Akşener, “İşler nasıl?” diye sordu. Esnaf, “Şu anda işler durgun. Okulların açılacak olmasına rağmen henüz bir hareket başlamadı. Zincir mağazalar, büyük marketler bizim ürünlerimizi satıyorlar. Pazarlardakiler de satıyor. Kırtasiye sektörü bundan zarar görüyor. Şu anda veresiye vermiyoruz, geri gelmiyor ama insanların veresiye defteri kredi kartı oldu. Giderlerimiz çok fazla. Dönmeye çalışıyoruz. Emekli öğretmenim aynı zamanda. Ayakta kalmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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