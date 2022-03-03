Akşener’den Münevver Karabulut paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabı üzerinden katledilişinin 13. yıl dönümünde Münevver Karabulut'u andı. Akşener, "Peki ya bu 13 yıl içinde ne değişti? Hiçbir şey... Kadınların hayatını ve hayallerini çalışan bu zihniyet değişmedikçe maalesef hiçbir şey değişmeyecek. Unutmadık, unutturmayacağız" diye yazdı.

Sozcu.com.tr

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in paylaşımının tamamı ise şöyle:

“Hayatından ve hayallerinden koparılan #MünevverKarabulut kızımızı kaybedeli tam 13 yıl oldu… Peki ya bu 13 yıl içinde ne değişti? Hiçbir şey… Kadınların hayatını ve hayallerini çalışan bu zihniyet değişmedikçe maalesef hiçbir şey değişmeyecek. Unutmadık, unutturmayacağız…”

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