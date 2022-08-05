Akşener’den Soylu’ya ‘uyuşturucu’ yanıtı: İlgili kişi sarayda

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun 'uyuşturucu' ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi. "Soylu'nun dediklerine göre, AK Parti iktidarı 15 Temmuz 2016'dan önce uyuşturucu ile mücadele etmedi" diyen Akşener, "Şimdi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a soruyorum; Süleyman Soylu'nun dedikleri doğru mudur?" ifadelerini kullandı. Akşener, Captagon sorusuna verdiği cevapta da o dönemin sorumlusunun sarayda olduğuna işaret etti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova’nın Armutlu ilçesinde vatandaşlara seslendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlara yanıt verdi.

Soylu’nun dediklerine göre, AK Parti iktidarının 15 Temmuz 2016’dan önce uyuşturucu ile mücadele etmediğine dikkat çeken Akşener, “Şimdi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a soruyorum; Süleyman Soylu’nun dedikleri doğru mudur?” dedi. Akşener, Captagon sorusuna verdiği cevapta da o dönemin sorumlusunun sarayda olduğuna işaret etti.

Akşener, kendisini dinleyenler arasında yer alan ve “ağabey” diye seslendiği eski bakan Yaşar Okuyan’a “hoş geldiniz” dedi.

20 Ocak 2020’den bu yana il il, ilçe ilçe, esnaf esnaf gezdiğini belirten Akşener, “O dükkanların içinde hiç kendi partimi övmedim, başka bir siyasi partiyi yermedim. Sadece ve sadece müşterilerin dertlerini, esnafımızın dertlerini dinledim. Onlardan öğrendiklerimi kamuoyu ile paylaştım. Milletvekili arkadaşlarımız onlarla ilgili soru önergeleri, araştırma önergeleri, kanun teklifi hazırladılar. İYİ Parti sayesinde ilk defa gerçek dertler konuşulmaya başlandı.” ifadesini kullandı.

Seçmenin yeniden velinimet olduğu, seçmenin dertleri üzerinden üretilmiş çözüm önerileriyle rekabet edildiği ve tüm siyasetçilerin asilin karşısında resmi tazim durduğu yeni siyaset anlayışını el ele vererek inşa edeceklerini kaydeden Akşener, “Bunun ne önemi var? Ben Doğru Yol Partisi’nde politika yaptım. Sayın Yaşar Okuyan, Anavatan Partisi’nde politika yaptı. Biz birbirimizi eleştirdik ama öznesi sizin üzerinizden eleştirdik. Yani öznenin siz olduğu, sizin dertleriniz olduğu bir çözüm üzerinden rekabet edilirdi. Dolayısıyla kimse kimseyi teröristlikle, şuculukla buculukla suçlamaz, seçmenin karşısında resmi tazim ‘hazırol'da olurduk.” şeklinde konuştu.

“HARAMİ DÜZENİ BİRLİKTE YIKACAĞIZ”

Akşener şöyle devam etti:

“Bugün bu ülkede harami bir düzen var. Şuculuk buculuk üzerinden birbirinize düşürülürken, seçmenin kıymet harbiyesi ortadan kaldırılırken, 5 maaş, 10 maaş, 15 maaş alan danışmanlar var. Yan gelip yatıyorlar. Senin oğlun, senin kızın, 92 puanla atanamazken; mülakatta 58 almış arkadaşı atanıyorsa, bu bir harami düzendir. Bunun değiştirilmesi için sizinle beraber el ele verip helal oylarınızla sandıkta demokrasiyle bu harami düzeni birlikte hem değiştireceğiz hem yıkacağız.”

Kendisini dinleyenlere “Hastanenizi kaç dönemdir yapıyorlar?” diye soran Akşener, dertler üzerinden çözüm üretilerek rekabet edilmesi durumunda hastanenin yapılması için yarışılacağını söyledi.

“38 MİLYAR LİRA SİZİN CEBİNİZDEN ÇIKTI”

Seçmenin çırak çıktığını dile getiren Akşener, şunları söyledi;

*Ama bakın neler oluyor? Türk Telekom’dan 24 milyar lirayı, sizin cebinizden aldılar Hariri’nin cebine koydular. Kıyamam yazık, çünkü Hariri muhteremin aile dostu. Ayıp olmasın diye koydular Hariri’nin cebine. 24 milyar liradan bahsediyorum. Şimdi bir de Ankapark yapmışlar. Geçen gün onu gezdim.

*Ankapark’ta da 14 milyar lira harcanmış. Garibim dinozorlar inliyorlar. İkisini toplayın, sizin cebinizden çıktı. 24 milyar lira ile 14 milyar lirayı topladığınızda 38 milyar lira yapıyor. Hastanenizin dışında kaç tane fabrika yapılırdı. Kaç tane gencimize istihdam yaratılırdı. Bütün KYK borçları affedilebilirdi.

*Devlet tarafından ben ödeyeceğim denilebilirdi. İlkokul birden lise sona kadar, devlette okuyan bütün çocuklarımıza kahvaltı ve öğle yemeğini bedava verebilirdik. Büyükşehirlerde bodurluk başladı. Çocuklar protein yemediği için büyüyemiyorlar. Çiftçilerimiz Nisan ayında gübre atamadılar.

*Nisan ayındaki gübre bedava verilebilirdi. Mazot, ilaç indirimi yapılabilirdi. Besicinin, süt üreticisinin girdilerinde ciddi manada yardım edilebilirdi. Besicinin, süt üreticisinin ayakta kalması sağlanabilirdi.

AKŞENER’DEN ERDOĞAN’A: SOYLU’NUN DEDİKLERİ DOĞRU MU?

İYİ Parti lideri konuşması ardından ilçe esnafını ziyaret etti.

Akşener bu sırada kendisine sorulan bir soru üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlara şu yanıtı verdi:

“Ben Sayın Soylu'nun o tweetlerine cevap vermemiştim. Siz şimdi dürttüğünüz için cevap vereceğim. Sayın Soylu diyor ki; ‘Uyuşturucuyla mücadele 2016, 15 Temmuz sonrası.' Peki, AK Parti iktidarı 2002'de başladı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakanımız mıydı? Evet. Demek ki bütün o süreç içerisinde katiyetle Sayın Soylu iddiasına göre sevgili yavrucuğum, uyuşturucu mücadelesini bu arkadaşlar yapmamış. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Erdoğan'a soruyorum; Süleyman Soylu'nun dedikleri doğru mudur?”

Akşener, Captagon sorusuna verdiği cevapta da o dönemin sorumlusunun sarayda olduğuna işaret etti.

“AKŞENER’E ÇAMUR ATAYIM DERKEN MEHMET AĞAR’A YÜRÜMÜŞ OLDU”

Meral Akşener’in danışmanı Murat İde ise sosyal medya paylaşımında, “Bakan Süleyman Soylu, Meral Akşener’e çamur atayım derken, baltayı taşa vurup, Mehmet Ağar’a yürümüş oldu.. Dur bakalım ne olacak?” ifadelerini kullandı.

SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i şu ifadelerle hedef almıştı:

“Meral Hanım; siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var. Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz. “Başbakan olacağın” 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941’den, 2021 sonunda 270'e düştü. Tarihin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Uyuşturucunun kökünü kurutacağız…Meral Hanım; oturduğun büyükelçilere Batı’nın halini bir sor. Ha unutmadan, Stajyer Bakanlığın döneminde Captagon’u iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden…”

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