Meral Akşener’den Irak’ta Türk bayrağının yakılmasına tepki
Iraklı protestocular tarafından Bağdat'ta, Türk Kültür Merkezi'nin önünde Türk bayrağı yakılmasına İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Duhok kentine yönelik Türkiye topraklarında saldırı yapıldığı iddiasının ardından başkent Bağdat’ta Türkiye karşıtı eylemler gerçekleştirildi.
Ankara’nın, saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiği iddiasını yalanlamasına rağmen Iraklı protestocular, Türk Kültür Merkezi’nin önünde Türk bayrağı yakmıştı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
“BU ACİZLİK İLK SEÇİMDE GİDECEK”
Akşener yaptığı açıklamada; “Bayrağımıza yapılan aşağılık eylemler kabul edilemez. Türk bayrağı, devletin namusudur. Ama ibretle görüyoruz ki; ‘Biz gidersek devlet yıkılır’ diyenler daha namusumuza sahip çıkamıyor. Bu acizlik ilk seçimde gidecek, biz de Türkiye'yi şanlı gücüne kavuşturacağız! #AzKaldı” ifadelerini kullandı.