Akşener’den uluslararası topluma çağrı

Ukrayna'da yaşanan gelişmeler üzerine açıklamada bulunan İYİ Parti lideri Akşener, "Uluslararası toplumu; despotizme ve saldırganlığa verdiği bu krediyi geri almaya, küçük ve kısa vadeli çıkarları için tehlikeye attıkları uluslararası güvenliğe sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ukrayna’da yaşanan gelişmeler üzerine açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya paylaşımında bulunan Akşener, “1956 senesinde Budapeşte'de, 1968 senesinde Prag'da ne yaşandıysa; 2022 senesinde Kiev'de yaşanan da odur. Tek fark; hür dünyanın despotizme ve saldırganlığa daha müsamahakar ve ilgisiz oluşudur” dedi.

“PUTİN’İN GÖLGESİNE ÖZENEN YAVRU TEK ADAMLAR…”

Akşener, paylaşımlarına şöyle devam etti:

*Kravat takmış çarlar ve türevleri, ABD'nin banisi olduğu küresel ekonomi tarafından şımartılmış hatta cesaretlendirilmiştir. Öyle ki; Batı demokrasileri bu otoriter yönetimlerin şantaj ve tehditlerine boyun eğmiş âdeta dış politikalarını rehin vermişlerdir.

*Hatta Putin'in gölgesine özenen yavru tek adamlar, bugün bile aynı iki yüzlülükle Rusya’nın AB konseyi üyeliğinin askıya alınmasına çekimser oy vermişlerdir.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRIDA BULUNDU

*Avrupa kendisini içeriden kilitlemiş bir müze değildir. Geçmişte Bosna ve göçmen meselelerinde olduğu gibi kendisini korumak için zorbalara hoşgörü ile yaklaşamaz, yaklaşmamalıdır.

*Bugün Avrupa, Petersburg ve Moskova sokaklarında işgali protesto edenlerdir, Ukrayna'da ülkesini terk etmeyen, hayatı pahasına işgale karşı duran insanlardır. Onlar bugün Avrupa'yı, Alman ve İtalyan hükûmetlerinden daha fazla temsil ediyor.

*Uluslararası toplumu; despotizme ve saldırganlığa verdiği bu krediyi geri almaya, küçük ve kısa vadeli çıkarları için tehlikeye attıkları uluslararası güvenliğe sahip çıkmaya davet ediyorum.

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