Akşener’e geçim isyanında bulunan genç: Burada değer gördüğümü hissetmiyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçim ve işsizlik sorunundan yakınan genç kadın öğrenci, "Fırsatım olsa koşa koşa yurt dışına giderim. Burada gerçekten değer gördüğümü hissetmiyorum" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gençler İçin Gençlerle Beraber programından üniversite öğrencisi bir genç kadının konuşmasını paylaştı.

“MESLEĞİMİ YAPAMIYORUM” DEDİ, DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Ön lisans mezunu olduğunu ancak ekonomik şartlardan dolayı lisans eğitimine devam edemediğini, açıköğretimde okuduğunu belirten genç, “Bundan 5 sene sonra kendimi hiçbir yerde göremiyorum. Şu an bir özel sektörde çalışıyorum mesleğimi yapamıyorum” dedi.

“Ben kendi mesleğimi yapmak istiyorum” derken gözyaşlarına hakim olamayan genç kadın, “Ülkenin şartlarından dolayı başvurmadığım özel sektör kalmadı. Ama herkes deneyimli arıyor. ‘Ben maaş istemiyorum mesleğimi öğreneyim' dedim, ona da yanaşmıyorlar. 5 kardeşiz atanmayı bekleme gibi bir seçeneğim yok aileme destek olmak zorundayım” ifadelerini kullandı.

“BURADA DEĞER GÖRDÜĞÜMÜ HİSSETMİYORUM”

İYİ Parti lideri Akşener’in, “Fırsatın olsa yurt dışına gider misin?” sorusunu yanıtlayan genç kadın, “Giderim. Koşa koşa giderim. Burada gerçekten değer gördüğümü hissetmiyorum” dedi.

AKŞENER: GENÇLERİMİZİ HAK ETTİKLERİ İMKANLARA KAVUŞTURACAĞIZ

Akşener, söz konusu gencin konuşmasını şu ifadelerle paylaştı:

* “24 yaşında bir genç kızımızın omzunda yük, kalbinde acı ve ruhunda yara açan bu değersizlik hissi; ne yazık ki ülkemizdeki birçok gence sirayet etmiş durumda.

* Bu yüzden her şeyden önce; gençlerimizi dinleyecek, anlayacak ve hak ettikleri imkanlara kavuşmalarını sağlayacağız!”

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