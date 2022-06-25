Akşener’e içlerini döktüler! İşte gençlerin ülkeye dair umutları

İYİ Parti lideri Meral Akşener, KYK mağduru gençlerle bir araya geldi. Akşener'in "Bu ülkeye dair umutlarınız ne durumda?" sorusuna gençlerden dikkat çeken yanıtlar geldi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, KYK mağduru gençlerle bir araya geldi. İstanbul'da çekilen “Gençler İçin Gençlerle Beraber” programının 8. bölümü İYİ Parti’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

AKŞENER SORDU GENÇLER CEVAPLADI

Videoda Akşener’in, “Umutsuz olduğunuzu söylüyorsunuz. Bu ülkeye dair umutlarınız ne durumda?” sorusuna gençler şu cevabı verdi:

“Burada bu şekilde görmek istemiyorum kendimi. Bir gün dışarıda bana saldıran bir adamın, serbest bir şekilde dışarıda gezmeyeceğini bildiğim bir ülkede kendimi görmek istiyorum.”

“PANDEMİDE EVE KAPANDIK, ŞİMDİ EKONOMİDEN DOLAYI ÜLKEYE KAPANDIK”

“Bir yurtdışında gezme hayalimiz vardı. Yani 100 bin lirayla gitsek, her halde bir çorba içer, iki tur atar geliriz yani. Pandemide eve kapandık, şimdi ekonomiden dolayı ülkeye kapandık. Çıkma şansımız hiç yok.”

“BEN ÖĞRENCİLİK HAYATIMI YAŞADIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM”

“Açıkçası ben ülkeden çıkmayı düşünüyorum. Her şey değişir gibi bir umudum yok. KYK yurdunda kalıyorum. İnanın 7-8 kişilik odalar var. Ben öğrencilik hayatımı yaşadığımı düşünmüyorum. Konsere bile gidemedim.”

“YOL MASRAFINDAN DOLAYI ARKADAŞLARIM OKULU BIRAKTI”

“4-5 tane bölümünden arkadaşım yol masrafından dolayı tamamen okulu bıraktı.”

“3 kişi kalıyorduk biz yurtta, 4’e çıkarılmış. Şimdi o kadar pandemi boyunca bas bas bağırdınız, “sosyal mesafe” diye kolumu şöyle bir atsam adamın suratın çarpıyor.”

“750-800 lirayla ben bir ayı çıkarmaya çalışıyorum. Makarna, mantı, pirinç vs. o tarz şeyler yiyorum. Böyle kendimi şımartıp bazen iki haftada bir kıyma alıyorum bir yemeklik.”

“TEK YAPTIĞIM ŞEY GÜNÜ KURTARABİLMEK”

“2013 yılındaki halimi hatırlıyorum, etkinliklere katılabiliyorduk, konserlere katılabiliyorduk. Ama şu an tek yaptığım şey benim ayı kurtarmak, günü kurtarabilmek.”

“Sorunlardan biri bence de devlet büyüklerinin gözde çok büyütülmesi. Çünkü kendileri de yalnızca halkın seçtiği birer memurdan farkı yok.”

“Sonuç hüsran, hep hüsran oldu.”

Videonun sonunda Akşener, “Umarım bizi yönetenler, ve yarın bizi yönetecek olanlar, ben de dahil olmak üzere bu sesi duyarız, duyururuz.” ifadelerini kullandı.

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