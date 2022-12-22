Alevi dernekleri büyük kurultay için çağrı yaptı

7 Alevi ve Bektaşi derneği, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulmasına tepki olarak, 25 Aralık’ta, “Büyük Alevi Kurultayı” düzenleyecek.

Batuhan SERİM

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Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri ve Demokratik Alevi Dernekleri, saat 10.00'da “Laik ve demokratik bir Türkiye için” sloganıyla Yenikapı Gösteri Merkezi'nde bir araya gelecek.

Dernekler, kurultaya katılma çağrısı yaparak, “Ayrımcı ve yok sayan tavır, bugün de torba yasalar çıkartarak, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevleri Başkanlığı kurarak, inancımızı bir kültür, ibadetimizi folklorik bir imge, ibadethanemizi de kültür evi olarak görmeye devam etmektedir” dedi.

7 dernek, “Büyük Alevi Kurultayı”nda bir araya geliyor

Dernek başkanları, SÖZCÜ'yü ziyaret etti, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ve Genel Müdürü Asım Akgül'le bir araya geldi.