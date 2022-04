Ali Babacan duyurdu: Türkiye’de bir ilk olacak

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önce güven inşa edeceklerini belirterek, "Eylem planlarımızı açıklıyoruz, hükümetin ilk 90 gününde, ilk 180 gününde, ilk 360 gününde yapacaklarımızı bütün ayrıntılarıyla ortaya koyacağız. İlk 90 dakikada ne yapacağımızı ve ne açıklayacağımızı bugünden hazırlıyoruz. Bizden başka bunu yapan yok Türkiye'de, hatta ilk" diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Partisi’nin Bursa’da düzenlediği Emek Kapalı Pazar Alanı’nda iftar yemeğine katıldı.

“RAMAZAN AYI MUHASEBE AYI”

İftar programında konuşan Babacan, “Ramazan ayı bereket ayı ve aynı zamanda muhasebe ayı. Şöyle 11 ayın muhasebesini yapmamız gerek. Naptık, iyi şeyler yaptık mı. Biz buna böyle bakıyoruz. Gönül isterdi ki bu Ramazan, insanların daha rahat alışveriş yaptığı bir Ramazan olsun. Fiyatların çok daha makul olduğu bir Ramazan olsun. Gönlümüz bunu arzu ederdi. Ama maalesef hayat pahalılığın, yoksulluğun, işsizliğin yoğun olduğu bir dönemde Ramazan’ı beraber geçiriyoruz” dedi.

“AVRUPA’NIN EN BÜYÜK TARIM ALANLARI BİZDE”

Bir yandan da bu sıkıntıları bildiklerini ifade eden Babacan, “Ancak bir yandanda biliyoruz ki, ülkemiz çok güçlü. Türkiye çok büyük bir ülke. 84 milyon nüfusumuz var. Avrupa’nın en büyük nüfusu bizde. Avrupa’nın en büyük toprakları bizde. Avrupa’nın en büyük tarım alanları bizde. Bu büyük potansiyeli harekete geçirmemiz gerekiyor. Bu büyük ülkeyi, halkıyla, layıkıyla idare edebilmemiz gerekiyor. Bunun için çalışıyor ve hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“EMROLUNDUĞU GİBİ DOSDOĞRU ÇALIŞANLARDAN OLMAK ZORUNDAYIZ”

“Türkiye’nin dört bir yanında örgütleniyoruz” diyen Babacan, “Şu an 81 ilde İl Başkanı görevlendirdik. 973 ilçemizin 713’ünde ilçe başkanı görevlendirdik. Çok çalışmak zorundayız. Biz emrolunduğu gibi dosdoğru çalışanlardan olmak zorundayız. Güven oluşturmamız lazım. Bu ülkenin başarısının temelinde güven var. Güven olmadan asla olmaz. Önce güveni inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

GÜVENİ 8 MADDEDE ÖZETLEDİ

Babacan, güvenin nasıl kazanılacağını 8 maddede şöyle özetledi:

*Konuşunca doğruyu söyleyeceksin.

*Söz verince tutacaksın.

*Emanete hıyanet etmeyeceksin.

*Her daim hukukla, adaletle hareket edeceksin.

*Dürüst ve liyakatli kadrolar ile çalışacaksın.

*Her kararında istişare edeceksin.

*Şeffaf olacaksın, açık olacaksın.

*Her zaman hesap vermeye hazır olacaksın.

Gençlere bunu yapın, korkmayın diyorum. İnşallah bunu başaracağız.

“KORKMA TÜRKİYE”

Partisinin açıklayacağı eylem planının Türkiye’de ilk olacağını belirten Babacan, “Çok çalışmak zorundayız ama aynı zamanda doğru çalışmak zorundayız. Güven oluşturmak zorundayız. Bu ülkenin başarısının temelinde güven var. Önce güveni inşa edeceğiz. Hep birlikte başaracağız. Eylem planlarımızı açıklıyoruz, hükümetin ilk 90 gününde, ilk 180 gününde, ilk 360 gününde yapacaklarımızı bütün ayrıntılarıyla ortaya koyacağız. Türkiye’de bunu bizden başka yapan yok, hatta ilk. Önce özgürlük diyoruz, hukuk diyoruz, adalet diyoruz. Ve bunları yaptıktan sonra da ‘Korkma Türkiye’ diyoruz. İlk 90 dakikada ne yapacağımızı ve ne açıklayacağımızı bugünden hazırlıyoruz” diye konuştu.

