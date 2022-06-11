Ali Babacan: Erdoğan’ın emeklilik vakti geldi

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, İzmir’de konuştu. Babacan’ın gündeminde Erdoğan’ın adaylık açıklaması vardı. Babacan, "Tünelin ucundaki ışık göründü. Beştepe oligarkları için de yolun sonu göründü. Erdoğan’ın iyi-kötü bu ülkeye hizmetleri oldu. Ama artık emeklilik vakti de geldi" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de partisinin Karabağlar ilçe kongresinde konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“ERDOĞAN’IN EMEKLİLİK GÜNLERİ BAŞLAYACAK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylık açıklamasına ilişkin konuşan Babacan, “Tünelin ucundaki ışık göründü. Beştepe oligarkları için de yolun sonu göründü. Erdoğan'a sesleniyorum, dönülmez akşamın ufkundayız. 84 milyon el ele vermiş, sandık gününü iple çekiyor. Erdoğan'ın iyi-kötü bu ülkeye hizmetleri oldu. Ama artık emeklilik vakti de geldi.” dedi.

“Bu seçimi kim kazanacak?” diye soran Babacan yanıtını da şu şekilde verdi:

* “En güzel yılları umutsuzlukla, kaygıyla geçen vatandaşlarımız kazanacak. Evladına harçlık veremediği için gizli gizli ağlayan babalar, marketten istediğini alamadığı için başı öne eğilen anneler kazanacak.

* Açlıkla sınanan emekli, ürettikçe zarar eden çiftçi, geçinemeyen işçi kazanacak. 28 Şubatçıların 1000 yıllık iktidar hevesini alaşağı eden kardeşlerim kazanacak. Konserleri yasaklanan sanatçılar kazanacak. Bu seçimi otoriter ittifakın görmezden geldiği milyonlar kazanacak.

* Sayın Erdoğan, siz görmezden gelinenlerin zaferini iyi bilirsiniz. 2002'de o sessiz yığının desteğiyle iktidara gelmiştiniz. İşte şimdi de görmezden gelinenler kazanacak ve sizin emeklilik günleriniz başlayacak. Kazanan o-bu-şu değil; siz de dahil tüm Türkiye olacak.”

“ÜLKEMİZİN CAYDIRICI GÜCÜNÜ ÖRSELİYOR”

Türkiye-Yunanistan ilişkilerine de değinen Babacan, Ege'de silahlanmanın uluslararası hukuku ihlal etmek anlamına geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* “Paris Anlaşması'nda yazıyor. Lozan'da yazıyor. Lozan Barış Anlaşması, bu ülkenin kuruluş noktasıdır. Lozan'ı deldirmemek Türkiye Cumhuriyeti'nin bir numaralı görevidir. Hakkımızı hukukumuzu kimseye çiğnetmeyiz.

* Lozan'dan ve uluslararası hukukun diğer belgelerinden kaynaklanan tüm haklarımızı sonuna kadar savunuruz. Erdoğan tribünlere oynuyor. Yunanistan'ı bizim halka şikâyet ediyor.

* Kitabında dış politika diye bir şey yok. Yunanistan'ın hukuksuzluğunu Rize'deki Ayşe teyzeye, Adana'daki Yusuf amcaya, Konya'daki Hacı dayıya, Diyarbakır'daki Ahmet'e mi anlatacaksın? Kimi kime şikâyet ediyorsun?

* Sayın Erdoğan, güçten bahsediyorsan, ülkemizi, savunma sanayimize darbe vuran yaptırımlardan kurtar. Önce 4 temel ortağından biri olduğumuz, parasını ödediğimiz F-35 uçaklarını al. O uçakları şimdi Yunanistan'a vermeye hazırlanıyorlar.”

“DİLEĞİMİZ KOMŞULARIMIZLA SORUNLARIMIZI BARIŞÇIL BİR ŞEKİLDE ÇÖZMEK”

“Biz olsak Türkiye'yi yalnızlaştırmazdık. Uluslararası saygınlığı olan hukukçulara haklılığımızı anlatan raporlar yazdırır, dünyanın masasına koyardık.” diyen Babacan açıklamalarına şöyle devam etti:

* “Yunanistan hükümetini, Yunanistan halkı nezdinde utandırırdık. Diplomatik kanalları işletirdik. Aramızdaki husumeti, tüm dünyayı arkamıza alarak çözerdik. Biz olsak sorunlarımızı çözmek için önce muhatabımızla konuşur, öyle çözerdik.

* Yunanistan'la ikili ilişkilerimizde, diğer güçlerin müdahalesine yol açabilecek hiçbir davranışa girmezdik. Yunanistan ve Türkiye, aralarındaki sorunları çözebilecek birikime sahip iki ülkedir.

* Ülkemizin Yunanistan'la sorunlarını konuşacağı mekanizmalar vardır. Dileğimiz, komşumuzla sorunlarımızı barışçıl bir şekilde çözmektir. Biz dünyada Türkiye'ye düşman değil, dostlar kazandıracak kadrolarız.”

“BU MAÇ BİTTİ ÇOKTAN”

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 yıldır enflasyonu düşürme sözü verdiği görüntüleri izleterek, “Beştepe’den Masallar” şeklinde konuştu. Babacan, şunları belirtti:

* “Krizleri çözdük, sapasağlam teslim ettik. İşi bilmeyene teslim ettiğinizde sağlam işi bozuyor. Sayın Erdoğan bugün gitsin Almanya'ya, oradaki ekonomiyi yönetmeye başlasın. Koskoca Alman ekonomisi üç dört senede batar. Bakanlık, BDDK, SPK, Merkez Bankası çıkmış gece 11 ile 2 arasında kararlar yayınlıyor. Yaptıkları hiçbir işe yaramıyor. Merak ediyorum, gündüz ne yapıyorlar?

* Akdeniz ülkelerinde bir ‘Siesta' vardır. Öğlen eve gidip yatarlar, öğleden sonra tekrar gelirler. Türkiye'de öyle bir kültür yok. Gündüz saatlerinin kıtlığı var da onun için mi gece yarısı yayınlıyorsunuz? Bir şeyler açıklıyorlar, millet anlamıyor. Kendileri de farkında değil. Anlamsız şeyler.

* Gece yarıları yaptıkları deneylerle sadece dengeleri bozdular. Bakın, bu maç bitti çoktan. Uzatmalarda istedikleri abukluklarla devam etsinler. Ülkenin vatandaşlarına, esnafa, çiftçiye, sanayiciye, yatırımcıya güven vermedikçe; karanlıktan yönetmeye devam ettikçe, ne yaparlarsa yapsınlar, beyhude.”

“GECE YARISI BOZDUKLARI EKONOMİYİ GÜNDÜZ GÖZÜYLE DÜZELTECEĞİZ”

İddialı konuşmalarını sürdüren Babacan, şunları belirtti:

* “Biz, onların gece yarısı bozdukları ekonomiyi gündüz gözüyle düzelteceğiz. Ülkeyi aydınlıkta yöneteceğiz. Gece yarısı çıktıkları İstanbul Sözleşmesi'ne gündüz saatlerinde döneceğiz.

* Gece yarısı KHK'yla işten çıkarttıkları, mahkemelerin beraat kararı verdiği, savcılıkların soruşturma gereği duymadığı kim var kim yoksa yine gündüz saatlerinde görevlerine iade edeceğiz. Karanlığa sürükledikleri adaleti, gün yüzüne çıkartacağız.

* İktidardaki otoriter ittifakın ülkeyi koskoca bir vergi dairesine döndürdüğünü görüyoruz. Başkasından vergi alamıyorsun da üniversiteye giden gencin dersi için kullanacağı bilgisayardan mı vergi alıyorsun? Akıllı telefon bir insan hakkıdır. Biz, telefon, tablet, bilgisayar, tüm teknoloji ürünlerindeki vergiyi düşüreceğiz.

* Üstüne, o cihazları kullanan gençlerimizden, öğrencilerimizden internet için ücret almayacağız. Boşa atıp tutmak yok bizde. Devletin 10 günde faiz parasına bütün gençlere bir yıl ücretsiz internet sunmak mümkün.”

İlginizi Çekebilir Erdoğan: 2023'te sandıkları patlatarak geleceğiz