Ali Babacan: Faiz ne talimatla ne de veliahtla düşer

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın ziyaretine ilişkin Ali Babacan, "Hesap ne? ‘Veliaht prens gelecek, kur ve faiz düşecek’. Faiz ne talimatla ne de veliahtla düşer. Güven ortamını oluşturmadan faizi, enflasyonu, döviz kurunu düşüremeyecekler. Bu faiz güvenle düşecek" ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında konuştu. Babacan'ın gündeminde Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'ın Türkiye ziyareti, Meclis'e sunulan ek bütçe teklifi, dezenformasyon yasası, Pınar Gültekin cinayeti davası, polis intiharları ve DEVA Partili Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile vatandaşların tehdit edilmesi vardı. Babacan şu ifadeleri kullandı:

“BU FAİZ GÜVENLE DÜŞECEK”

* “Hesap ne? ‘Veliaht prens gelecek, kur ve faiz düşecek'. Fısıltı… Faiz ne talimatla ne de veliahtla düşer. Güven ortamını oluşturmadan faizi, enflasyonu, döviz kurunu düşüremeyecekler. Bu faiz güvenle düşecek. Güven nasıl oluşturulur? Konuşunca doğruyu söyleyeceksin. Söz verince tutacaksın. Emanete hıyanet etmeyeceksin. Hukukla, adaletle hareket edeceksin. Ehliyetli, liyakatli kadrolarla çalışacaksın. Her kararını istişareyle alacaksın. Şeffaf olacaksın. Her zaman hesap vermeye hazır olacaksın. Bunu yap güveni oluştur.

“NE HÜR SES KALDI NE GÜR SES”

* Bir zamanlar ‘Ezilenlerin gür sesi, suskun dünyanın hür sesi' diyorlardı. Ne gür ses kaldı ne hür ses. Hiçbir şey yok. Sen ekonomik gücünü kaybedince, Merkez Bankası'nın rezervlerini arka kapıdan yakınca, paraya muhtaç kalınca ne hür ses ne gür ses kalıyor.”

“HİÇBİR ŞEY BİLMİYORLAR”

Meclis'e getirilen ek bütçe teklifini Orta Vadeli Program'daki kur varsayımlarını yayınlayarak eleştiren Babacan, “Hayal aleminde yaşıyorlar. Bunlar, burunlarının ucunu dahi göremiyorlar. Bir bildiğimiz var, edasıyla ortada dolaşıyorlar ya. İnanın hiçbir şey bildikleri yok. ‘Bu kadar saçmalanamaz' diye soruyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar” diye konuştu.

Bütçedeki faiz giderlerini yıllara göre kıyaslayan görüntüler de gösteren Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

* “Ek bütçede faiz giderleri için tam 90 milyar lira daha ödenek çıkartmak istiyorlar. Önceki bütçede 240 milyar. Ek bütçe için istedikleri rakam 90 milyar.

* Yetmedi, bir de Kur Korumalı Mevduat için 40 milyar lira daha koymuşlar. Rakam çıktı mı 370 milyar liraya? Yetmedi.

* KKM için iki kanaldan ödeme yapılıyor. Merkez Bankası'ndan yapacakları ödeme burada yok. Onu da ekleyin, en az 400 milyar liralık faiz ödemesiyle karşı karşıya olacağız.

“50 MİLYAR ÖDEMEK VATANA İHANETSE, 400 MİLYAR LİRA NEDİR?”

* Bizim ekonomi yönetiminin başında olduğumuz dönemde devletin faiz gideri 50 milyar civarındaydı. 8 kat arttırmışlar. Bizim dönemimizde ‘faiz lobisi' diye diye gezinenler vardı. Hazine'nin ödediği faiz yüzde 6-7'yken, yılda 50 milyar lira faiz ödediğimiz günlerde Erdoğan ‘Bu faizi ödemek vatana ihanettir' diyordu. 50 milyar ödemek vatana ihanetse, 400 milyar lira ödemeyi nasıl tanımlıyorsunuz? Bir de çıkmış hâlâ faizle mücadeleden bahsediyor.

* Tamamen yeni bir suç çeşidi uyduruyorlar. ‘Yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suçtur' diyorlar. Sansür yasasını çıkaranlara buradan soruyorum: ‘Enflasyon yüzde 73 buçuktur' demek mi halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymaktır? Yoksa ‘Enflasyon en az yüzde 150' demek mi? Hangisi doğru? Hangisi halkı yanıltıcı bilgi? Sayın Erdoğan ‘Cumhurbaşkanı'na hakaretten açılmış davalar falan yok' demişti. Adalet Bakanlığı da ‘En az 35 bin 500 dava açıldı' diyor. Yanıltıcı bilgi avcıları, hedeflerini öyle çok uzaklarda aramasınlar, Beştepe'ye baksınlar.

“KADINLARI ÖLDÜREN ZİHNİYETİ TOPRAĞA GÖMMEYE MECBURUZ”

* Tweet atanı hapse koymak isteyen ama kadın katillerini de kısa sürede hapisten çıkarma derdinde olan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Pınar Gültekin diri diri yakılarak katledildi. Bizim bu topraklara bir borcumuz var. Kadınları öldüren zihniyeti toprağa gömmeye mecburuz.

* İktidara gelir gelmez işe, derhal, katilleri cesaretlendiren uygulamaları tersine çevireceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ne tekrar dahil olacağız. Kadın cinayeti davalarında, cezaları caydırıcı hale getireceğiz. ‘İyi hal indirimi' gibi uygulamaları kaldıracağız. Pınar'ların, Özgecan'ların, Emine'lerin, Münevver'lerin hatırasına mutlaka ama mutlaka sahip çıkacağız. Sözümüzdür ve bizim vatandaşlık borcumuzdur.

* “Ağır çalışma şartları, amirlerin uyguladığı baskı, mobbing, tehdit ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok polis arkadaşımız intihar ediyor. Hükûmete tekrar soruyorum: Son 5 yılda kaç polis memurumuz intihar etti? İntiharların altında yatan gerçekler neler? Bu nedenleri ortadan kaldırmak için hangi çalışmayı yapıyorsunuz?

* Emniyet teşkilatımızda üstler astlarına nasıl bir baskı uyguluyor? Polislere psikolojik destek sunmak için, özel rehabilitasyon merkezleri gibi birimler kurmayı düşünüyor musunuz? Polislerin ve ailelerinin mali durumlarını iyileştirmek, sosyal güvenlik hakları için hangi çalışmayı yapıyorsunuz?”

“SAYIN ŞENTOP, DERHAL GEREKEN TEPKİYİ GÖSTERİN”

DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun ve vatandaşların tehdit edilmesi üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a seslenmeyi sürdüren Babacan şöyle konuştu:

* “Sayın Şentop, siz Meclis'te, sadece bir partinin meclis başkanlığını yapmıyorsunuz. TBMM'nin tümünün başkanısınız. 600 milletvekilinin tümünün hukukunu korumak zorundasınız. Gazi Meclisimizin Başkanlığını üstlenmenin sorumluluğunu taşımak zorundasınız.

* Başkanı olduğunuz Parlamentonun bir üyesine yapılan hakaret, millete yapılan hakarettir, tüm milletvekillerine yapılan hakarettir, size de yapılan bir hakarettir. Üstelik, siz hukukçu kimliğiyle insanların tanıdığı birisiniz. Derhal çıkın ve gereken tepkiyi gösterin.”

“SAYIN ERDOĞAN, ÇIKIN BİR ÖZÜR DİLEYİN”

* Bu olay, ezilen sessiz yığınların desteğiyle iktidara gelen Sayın Erdoğan'ın artık ‘vatandaşa parmak sallayanların' tarafına geçtiğini gösteriyor. ‘Halka hizmet' diye başlayan bir siyasi çizginin bugün geldiği yer, kamu gücünü eline geçirenlerin vatandaşa parmak sallamasıdır. Kendisine destek veren bunca insan, bir memur hakkını arayanlara hakaret etsin diye desteğini vermedi. Sayın Erdoğan, çıkın ve ‘Ben artık yola çıkarken olduğum kişi değilim. Yanımda yola beraber çıktıklarımdan kimse kalmadı' deyin. Çıkın bir özür dileyin.

“SEÇİM BAŞARIMIZ GÖRMEZDEN GELİNENLERİN ZAFERİ OLACAK”

* DEVA Partisi; yarının Türkiye'sinin kurucu aktörüdür. Seçimlere tam 20 tane eylem planımızla gireceğiz. Hani bazıları bol bol koşuyor. ‘Bunların çözüm önerisi yok' diyorlar. Oturdukları yerden laf ebeliği yapıyorlar. Bizim her bir eylem planımız, onlara okkalı birer cevaptır. Bu laf ebelerinin gözleri var görmüyorlar, kulakları var duymuyorlar. Biz, sadece seçimlere hazırlanmıyoruz. Seçim sonrasına da hazırlanıyoruz.

* Sandık günü geldiğinde, akşam sayımlar tamamlanıp sonuçlar açıklanınca göreceğiz ki inşallah seçimin yıldızı DEVA Partisi olacak. Seçim başarımız; görmezden gelinenlerin, yok sayılanların zaferi olarak tarihe geçecek.”