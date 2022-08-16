Ali Babacan’dan seçim mesajı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medyadan seçim mesajı verdi. Babacan, “Bu seçimi, bugünkü otoriter ittifakın görmezden geldiği milyonlar kazanacak” dedi.
Ali Babacan, sosyal medyadan seçim mesajı verdi. Babacan’ın paylaştığı videoda şu ifadeleri yer alıyor:
* “Bu seçimi 7'den 70'e, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye kazanacak. Evladına harçlık veremeyip gizli gizli ağlayan analar kazanacak.
* Pazardan eli boş, başı eğik dönen babalar kazanacak. Çocuğunu okutamayan işçi arkadaşlarımız kazanacak. Açlıkla sınanan emekliler kazanacak. Ürettikçe zarar eden çiftçi kazanacak. Sattığı malı yerine koyamayan esnaf kazanacak.
* En güzel yılları, umutsuzlukla, kaygıyla geçen gençler kazanacak. Günde tek öğünle karnını doyurmaya çalışan öğrenci kardeşlerimiz kazanacak. Konserleri yasaklanan sanatçılar kazanacak.
* Düşüncesi, kimliği, inancı, kıyafeti, yaşam tarzı nedeniyle hor görülenler kazanacak. Bugünkü otoriter ittifakın görmezden geldiği milyonlar kazanacak bu seçimi.”